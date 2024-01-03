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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد لبني سويف يتفقد استعدادات الكنائس لاستقبال احتفالات عيد الميلاد

سكرتير عام بني سويف
سكرتير عام بني سويف

 تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، عددًا من الكنائس بدائرة المحافظة، لمتابعة تنفيذ خطة الاستعدادات الخاصة باحتفالات عيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين يناير 2024 ، والمتضمنة تكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها. 


وخلال الجولة اطمأن السكرتير العام المساعد إلى مراجعة أعمال النظافة بالمناطق المحيطة بالكنائس والحدائق العامة والميادين الرئيسية، وإزالة كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين، والتأكيد على التواصل بين غرف العمليات الفرعية بجميع المراكز والمدن والمديريات الخدمية  ومركز السيطرة بديوان عام المحافظة، لتلقى أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين والعمل على حلها فوراً. 

 

يالإضافة إلى تكليف  مسؤولى الصحة والكهرباء بمراجعة خطة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة ومراجعة النوبتجيات للأطقم الطبية خلال فترة الاحتفالات بأعياد الميلاد المجيد، وتوفير مولدات بديلة فى حالة انقطاع التيار الكهربائى للحفاظ على استمرار الخدمة.

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