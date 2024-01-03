عاجل.. ارتفاع عدد ضحايا الانفجارين في إيران إلى 50 شخصا

أفادت وكالة مهر الإيرانية، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة قتلى الانفجارين اللذين وقعا في كرمان بـ إيران بالقرب من مقبرة قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني إلى 50 شخصا.

وأفادت وسائل إعلام في إيران، بأن انفجارات غامضة حدثت في مقبرة بمدينة كرمان، حيث دفن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اليوم هو ذكرى اغتيال سليماني على يد الولايات المتحدة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020، خارج العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب التقارير، فقد وقعت عدة إصابات في الانفجارات التى وقعت خلال تجمع بمناسبة مرور أربع سنوات على اغتيال سليماني.