ضربة قاضية لإسرائيل| حكاية مشروع مصري عربي يضرب مصالح الاحتلال “في مقتل”.. وتل أبيب تترقب

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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات وملفات

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رؤساء مصر والأردن
رؤساء مصر والأردن وفلسطين

في خطوة جديدة أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تفعيل خط التجارة العربي الرابط بين مصر والأردن والعراق، وانطلاق أول شاحنة من الأردن في اتجاه الإسكندرية ومن ثم إلى إيطاليا.

وزير النقل 

تفعيل خط التجارة  

وعبر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن انبهاره بهذا الحدث، مؤكدًا أننا يجب أن نفخر كمصريين بما حدث.

وأكد أنه تواصل مع الرئيس السيسي، ليطلعه على انطلاق أول شاحنة، كاشفًا عن رد فعل الرئيس السيسي والذي جاء كالتالي: مبروك شدوا حيلكم ولفت إلى أن الرئيس السيسي أشاد بسرعة تنفيذ هذا المشروع وإنجازه وانطلاقه على أرض الواقع، والرئيس السيسي صدق عليها بعدما تم العرض عليه قبل أيام.

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وتابع، أن المسافة من شمال الأردن إلى الإسكندرية تستغرق 48 ساعة، موضحا أن تجارة الأردن تنتقل إلى الإسكندرية ومنها إلى إيطاليا ويمكن نقل كل تجارة الخليج عبر هذا الخط، مؤكدًا: ننافس أنفسنا ولا ننافس أحدا، ولن نجد منافسا لقناة السويس، وهذا الخط مكمل لـ قناة السويس.

وزير النقل 

نقل متعدد الوسائط 

الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، أكد إن المحور اللوجستي المتعدد الوسائط بين مصر والأردن والعراق تم بالتنسيق بين وزراء النقل بين الدول الثلاثة. 

وأوضح مهدي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الوزراء الثلاثة تم التوافق بينهم على تفعيل هذا المحور اللوجيستي المتعدد الوسائط لنقل البضائع، موضحا: إنه  متعدد الوسائط يعني أن مرحلة البضائع يتم نقلها بأكثر من مرحلة من خلال أيضا النقل البحري ويتم تحميلها على عربات نقل لاستكمال الرحلة لذلك يسمى بنقل متعدد الوسائط.

وتابع: وهذا يتطلب إجراءات تشريعية تم الاتفاق عليها بتواجد جهات المختصة من جمارك وحجر صحي للدول الثلاثة، علاوة على ان المحور سوف يتم على أكثر من مرحلة.

وواصل: المرحلة الأولي نقل بري مع نقل بحري ويشمل موانئ العريش وطابا والعقبة ويتم تبادل البضائع عن طريق النقل البحري، والمرحلة الثانية هو المحور اللوجيستي الحديدي الذي يكون بديل للنقل البري وهو لربط منطقة شرق بورسعيد بمناطق العريش وكل منطقة سيناء بحيث يتم نقل البحري يليه نقل سككي دون وجود الحلقة لنقل البري.

وأكد أن هذا المحور هو محور واعد وهو يعزز التبادل التجاري ما بين مصر واشقائها من الدول المجاورة وهذا أمر جيد ومطلوب يساد على تحسين العلاقات، لان المصلحة والتجارة هي الأساس.

الدكتور حسن مهدي 

تعزيز التبادل التجاري 

ومن جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن تفعيل خط التجارة بين مصر والأردن والعراق طبقا لاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث يعني زيادة الإنتاج وزيادة حجم التبادل التجاري وزيادة حجم التكامل الصناعي. 

وأوضح الشافعي ـ في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذا التفعيل يحقق الأفضل لصالح اقتصاديات هذه الدول، وايضا يزيد من الآليات والتكامل والنمو لتحقيق الافضل للشعوب الدول الثلاث ويعمل على المزيد من الإنفتاح. 

وكانت بدأت وزارة النقل العمل في هذا المسار من خلال تنفيذ وتطوير خط ميناء العريش البحري، وخط سكة حديد (الفردان - بئر العبد - العريش - طابا - وصلة شرق بورسعيد)، وأخيرا ميناء طابا البحري، فضلًا عن تنفيذ طريق نخل - العريش إلى رفح لاستخدامه برًا، وتطوير جميع محاور التنمية للربط بين ميناء الفاو على الخليج جنوبًا ويتجه إلى الموصل وتركيا شمالًا.

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ويساهم خط التجارة العربي في ربط منطقة الخليج العربي بالبحر المتوسط وخليج العقبة عن طريق مصر، فهو جزء من مسار مبادرة الحزام والطريق، التي تهدف إلى إحياء طرق التجارة القديمة البرية والبحرية؛ بقصد تحسين الترابط والتعاون على نطاق واسع يمتد عبر القارات، ويعتبر منافس للموانئ الإسرائيلية.

الدكتور خالد الشافعي 
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