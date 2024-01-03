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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن يعلن عن انتهاء مشكلة حظر القيد لغزل المحلة

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن إنتهاء غزل المحلة من مشكلة حظر القيد عبر حسابه الشخصي علي موقع فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"غزل المحلة يعلن إنتهاء مشكلة حظر القيد وحقه في إبرام صفقات".
 

ويستضيف  استاد مصر  بمدينة مصر الأوليمبية  بالعاصمة الإدارية الجديدة تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم ،الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الافريقية 2024 التي تقام في كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري .

 

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة  لمعسكر ينايراستعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :

محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد أبو جبل
محمد صبحي
عمر كمال
محمد هاني
أحمد حجازي
علي جبر
أحمد سامي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمد حمدي
أحمد فتوح
مروان عطية
أحمد نبيل كوكا
محمد النني
محمود حمادة
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد 
محمود كهربا
أحمد حسن كوكا

أحمد حجازي أحمد حسن اسامة جلال البرتغالي روي فيتوريا العاصمة الإدارية الجديدة بطولة كأس الأمم الإفريقية محمد الشناوي

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