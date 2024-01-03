تموين البحيرة.. ضبط 3 مخابز لتصرفها في 24 شيكارة دقيق بلدي

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسةمجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية أسفرت عن بمركز إيتاى البارود تم ضبط ١٦ مخبزا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبز تصرف فى ٩ شكائر دقيق بلدى مدعم، و٣ مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن وزن وسعر الرغيف وبمركز المحمودية تم ضبط مخبز تصرف فى ٥ شكائر دقيق بلدى مدعم و ٤ مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و ٣ مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و ٣ مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و ٣ آخرين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز.

وبحملة مماثلة بمركزى كفر الدوار وحوش عيسى تم ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار ٢٥ جرام بالرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقة لمدة شهر ومخبز تصرف فى١٠ شكائر دقيق بلدى مدعم و١٧مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و مخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير محضرين لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.