ينفذه فرع ثقافة سيناء.. برنامج ورش حكي حول " العادات والتقاليد"

ينظم فرع ثقافة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، برنامج ورش حكى حول " العادات والتقاليد"، وذلك فى إطار حرص الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على تكثيف الأنشطة الثقافية والفنية بجميع المواقع الثقافية وتنمية المواهب والابداع لدى جميع الفئات، بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ونفذ فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحانى ، التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله ورشة حكي بقصر ثقافة رابعة ببئر العبد ، بحضور طلاب مدرسة ام عقبة الابتدائية المشتركة .

العلاقات السليمة:

أدار الحوار والجلسة سليمان منصور مدير البيت، وتحدث عن العادات والتقاليد فى المجتمع السيناوى، وصلة الارحام وأسس العلاقات السليمة بين الأفراد والجماعات ، وكيف نحافظ عليها، أعدها عبدالسلام الصاوى، ومحمد نصار مسئولا النشاط.

وفى السياق نفسه.. عقدت بمكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة ، ورشة حكى لكتاب "الثعبان الأمير " تأليف الكاتب محمد أحمد لرواد المكتبة .

