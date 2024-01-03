الرئيس الإيرانى يتوعد بالانتقام من منفذ هجوم كرمان

أذاعت فضائية “القاهرة الإخبارية، نبأ عاجلا، وهي أن الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى، قد توعد بالانتقام من منفذى هجوم كرمان.

أعلنت الحكومة الإیرانیة، اليوم الأربعاء، الحداد العام غدًا في جميع أنحاء البلاد، على ضحايا الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قتل جراء غارة أمريكية قرب مطار بغداد في العاصمة العراقية.

الذكرى الرابعة لاغتيال الجنرال الإيراني

ولقي ما لا يقل عن 103 إيرانيين، اليوم الأربعاء، حتفهم وأصيب 173 آخرين، جراء انفجارين قرب مقبرة سليماني بمدينة كرمان، حيث كانوا يحييون الذكرى الرابعة لاغتيال الجنرال الإيراني السابق.