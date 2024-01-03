أسطورة ليفربول يعلن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح إلى السعودية

ناقش جون بارنز، أسطورة ليفربول، فكرة انتقال المصري محمد صلاح، نجم الريدز، إلى الدوري السعودي، خلال منافسات الموسم المقبل.

ورفضت إدارة ليفربول عروضا مغرية من اتحاد جدة في الصيف الماضي لاستقدام صلاح، لكن ذكرت تقارير بأن الأندية السعودية تخطط لتكرار محاولة التوقيع مع الفرعون في الصيف المقبل.

وقال بارنز، في تصريحات أبرزتها شبكة "ليفربول إيكو" اليوم الأربعاء: "إذا جاء السعوديون وعرضوا 200 مليون جنيه إسترليني على صلاح.. ماذا سنفعل؟ إنه سيبلغ قريبا 32 عاما. هل سيكون جيدا في العام المقبل؟".

وأضاف: "إذا نظرنا من وجهة نظر صلاح، فإنه من يجب أن يقرر ما يريد القيام به".

واختتم: "حقيقة أن صلاح لم يذهب إلى الدوري السعودي عندما بدا أن الجميع ذاهب إلى هناك، يمنحه الحق في اتخاذ أي قرار خلال الصيف المقبل".

عقد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2025.