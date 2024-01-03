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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا ترد على اتهامها بالتورط مع إسرائيل في انفجاري كرمان بـ إيران

أمريكا
أمريكا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في انفجاري كرمان في إيران.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن “الولايات المتحدة ليست متورطة بأي شكل من الأشكال في انفجاري كرمان في إيران.. ولا سبب للاعتقاد بأن إسرائيل متورطة”.

وأضافت أن “الولايات المتحدة تعتبر أنه من السابق لأوانه الحديث عن المسؤول المحتمل عن العمل الإرهابي في إيران"، مشيرة إلي أن “واشنطن ليس لديها معلومات مستقلة حول ما حدث”.

وفي وقت سابق من اليوم، توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إسرائيل، بدفع ثمن هجوم مدينة كرمان غاليا.

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وقال “رئيسي”، خلال فعالية لإحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال القائد السابق لفيلق القدس، قاسم سليماني، اليوم: "نحذر الكيان الصهيوني بأنه سيدفع ثمن جريمة كرمان غاليا، بما يدفعه للندم"، مؤكدا أنه سيتم كشف ومحاسبة مرتكبي التفجيرين.

فيما قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إن تفجير كرمان نفذه "عملاء لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية".

ايران الولايات المتحدة الخارجية الأمريكية أمريكا كرمان

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