بسبب أونانا.. مانشستر يونايتد يتوصل لاتفاق مثير مع الاتحاد الكاميروني

نجح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التوصل إلى اتفاق مثير مع الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بشأن مشاركة أندريه أونانا، حارس الشياطين الحمر، في كأس الأمم الإفريقية.

وحاول مانشستر يونايتد تأخير انضمام أونانا إلى معسكر منتخب بلاده، لمدة أسبوع تقريبا، بهدف إشراكه في مباراة توتنهام يوم 14 يناير الجاري، على ملعب أولد ترافورد.

ووفقا لصحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، نجح مانشستر يونايتد في مفاوضاته مع الاتحاد الكاميروني، حيث سيغادر أونانا قبل 24 ساعة فقط من أول مباراة للأسود غير المروضة في الكان، بفضل الاتفاق الودي الذي تم التوصل إليه الطرفين.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع أونانا قادما من إنتر ميلان، في يوليو الماضي، حيث كان الحارس الكاميروني معتزلا عن اللعب الدولي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد لم يكن يتوقع تراجع أونانا عن قرار الاعتزال الدولي، وبالتالي خسارته في فترة مهمة من الموسم الكروي.