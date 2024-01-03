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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلافات أسرية | سائق يشعل النيران في زوجة شقيقه بالغربية

زوجه شقيقه
زوجه شقيقه

أقدم سائق بإشعال النيران في زوجة شقيقه الأكبر بسبب نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدة المتهم “حماتها” بقرية محلة اللبن بمركز بسيون وجرى نقل المجني عليها إلى مستشفى الحروق بكفر الزيات لتلقي الرعاية الصحية الكاملة .

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كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت إخطارًا بورود بلاغ يفيد باستقبال مركز الحروق بمستشفى كفر الزيات العام ربة منزل في العقد الثاني من العمر ومصابة بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70% وحالتها الصحية غير مستقرة ومقيمة بقرية محلة اللبن بدائرة مركز بسيون.

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كانت قد توجهت حملة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز بسيون تحت إشراف الرائد أحمد عوض رئيس مباحث مركز شرطة بسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتبين قيام ط .ا سائق مقيم بقرية محلة اللبن التابعة لمركز بسيون ، محل الواقعة - شقيق زوج المجنى عليها، بسكب كمية من التنر وإشعال النيران بجسدها، بعد نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها ووالدة المتهم .

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ونجح ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز بسيون من إلقاء القبض على المتهم واقتياده إلي ديوان المركز .

وكلّفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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