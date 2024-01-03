الرئيس الفلسطيني يوجه طلبا عاجلا لأمريكا بشأن الضفة الغربية

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن نداء عاجلا الى الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة التدخل لمنع إسرائيل من طرد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان أحد مستشاري الرئيس الفلسطيني أعرب عن رفضه لأي حديث من أي طرف حول تهجير الفلسطينيين من غزة.

وقال المسئول الفلسطيني : الاقتراب من ملف تهجير الفلسطينيين من غزة خط أحمر.

وأضاف : سنجري اتصالات مع الجهات ذات الصلة ومنها الحكومة البريطانية للتحذير من مغبة التعامل مع ملف تهجير الفلسطينيين.

وتابع: الأفق السياسي الوحيد الذي يتمتع بالمصداقية للشعب الفلسطيني هو إقامة الدولة الفلسطينية.

وختم المسئول الفلسطيني تصريحاته قائلا: لا يمكن أن يكون هناك أي دور للشرعية الفلسطينية إلا من خلال منظمة التحرير الفلسطينية.