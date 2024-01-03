ريال مدريد يحافظ على صدارة الدوري الإسباني بفوزه على مايوركا بهدف نظيف

حقق ريال مدريد فوزا هاما على حساب ريال مايوركا، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني، في معقل الميرينجي "سانتياجو برنابيو".

وسجل هدف المباراة الوحيد المدافع الألماني أنطونيو روديجر في الدقيقة 78، ليرفع الملكي رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 18 نقطة في المركز 14.

وسجل أنتونيو روديجر هدف الريال الوحيد في الدقيقة 78 من رأسية رائعة ليهدي الميرينجي النقاط الثلاث ليبتعد بصدارة الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن جيرونا الذي لديه مواجهة قوية ضد أتلتيكو مدريد.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما توقف ريال مايوركا عند المركز 14 برصيد 18 نقطة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال، أوريلين تشواميني، أنتونيو روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، توني كروس، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور.



في المقابل، جاء تشكيل مايوركا كالتالي:

حراسة المرمى: بريدراج راجكوفيتش.

خط الدفاع: بابلو مافيو، سياب فان دير هايدين، انطونيو رايلو، ماتيا ناستاسيتش، جيوفاني جونزاليس.

خط الوسط: أنتونيو سانشيز، مانويل مورلانيس، سامويل كوستا، داني رودريجز.

خط الهجوم: سايل لارين

