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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز أداء صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق .. أمين الإفتاء يجيب

صدى البلد

يتكاسل  البعض عن صلاة العشاء  أو يؤديها في غير وقتها؛ وذلك لأن وقتها ممتد، وصلاة الفجر بعدها بساعات ، هل تصح صلاة العشاء قبل الفجر قال عنه العلماء هناك من يؤخرها ليؤديها مع قيام الليل في المنزل وهنا أفتى العلماء بعدم جواز تأخيرها لهذا السبب ويجب ان تؤدى في وقتها ، وهل تصح صلاة العشاء قبل الفجر ، وفريق من العلماء قال عنه ان وقت العشاء ممتد الى قبل الفجر بدقائق ولكن يفضل أداؤها في وقتها مع الجماعة طالما لا يوجد عذر قهري للتأخير .

 

هل تصح صلاة العشاء قبل الفجر

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن صلاة العشاء تكون حاضرا إذا أديت قبل أذان الفجر، فإذا أذن للفجر، فقد خرج وقتها اتفاقا، وهي بعد ذلك قضاء، بمعنى أن أداء صلاة العشاء بعد أذان الفجر  .

وأضاف عثمان، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، إنه لا ينبغي أن نؤخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل أو آخره إلا لعذر، فإن لم يوجد عذر للمصلي فلا ينبغي عليه التأخير وعليه الصلاة، منوها أن صلاة ركعتين بعد العشاء بمثابة قيام الليل .
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي العشاء في الثلث الأول من الليل، ومن صل العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صل الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله.

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هل تصح صلاة العشاء قبل الفجر بدقائق 
وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر, وينتهي بطلوع الفجر، على القول الراجح، فإن صلاة العشاء مجزئة إذا صليت قبل أذان الفجر بنصف ساعة، إذا كان الأذان يرفع عند طلوع الفجر. لكن تأخيرها عن نصف الليل، لا يجوز من غير عذر شرعي .

 

آخر وقت لصلاة العشاء
 أهل العلم اختلفوا في آخر وقت يصلي فيه الشخص العشاء حاضرا، بحيث تكون صلاة العشاء بعد هذا التوقيت «قضاء».

 من العلماء من قال إن وقت صلاة العشاء ممتد إلى آخر ثلث الليل الأول، ومنهم من قال إلى نصفه، ومنهم من قال إلى طلوع الفجر الصادق الذي منه بدء الصوم، وهذا هو الراجح، وعليه الفتوى.

آخر وقت لصلاة العشاء ، و صلاة العشاء تكون حاضرا إذا أديت قبل أذان الفجر، فإذا أذن للفجر، فقد خرج وقتها اتفاقا، وهي بعد ذلك قضاء.

يبدأ وقت العشاء من خروج وقت المغرب، وهو مغيب الشفق الأحمر عند جمهور العلماء، وأجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم على أن أول وقت العشاء الآخرة إذا غاب الشفق، والشفق هو حمرة تظهر في الأفق حين تغرب الشمس، وتستمر من الغروب إلى قبيل العشاء.

والدليل على ذلك ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أنه قال: «سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات، فقال: «وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، ما لم يحضر العصر، ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس، ويسقط قرنها الأول، ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس، ما لم يسقط الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل»

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