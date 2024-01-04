أوامر عاجلة من المرشد الأعلي الإيراني إلى القادة العسكريين بشأن انفجارات كرمان

أفادت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر، اليوم الخميس، أن المرشد الأعلي الإيراني على خامنئي أمر القادة العسكريين بتجنب مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة بأي ثمن، وممارسة الصبر الاستراتيجي بعد تفجيرات كرمان.

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن المرشد الأعلي الإيراني وجه بالحد من العمليات ضد القواعد الأمريكية بـ العراق وسوريا، التي تقوم بها المليشيات المسلحة التابعة لـ إيران.

وأمس الأربعاء، أفادت وسائل إعلام في إيران، بأن انفجارات غامضة حدثت في مقبرة بمدينة كرمان، حيث دفن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اليوم هو ذكرى اغتيال سليماني على يد الولايات المتحدة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020، خارج العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب التقارير، فقد وقعت عدة إصابات في الانفجارات التى وقعت خلال تجمع بمناسبة مرور أربع سنوات على اغتيال سليماني.

واتهم مستشار الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها المسؤولتان عن انفجارات إيران، التي أودت بحياة 103 أشخاص.

وكانت الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل في انفجارات إيران، التي وقعت الأربعاء، وأودت بحياة 103 أشخاص، مشددة على أنه "لا سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل فيها".

واعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن تحميل إيران، الولايات المتحدة أو إسرائيل مسؤولية التفجيرين أمر "سخيف".