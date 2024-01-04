عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الخارجية: السفارات الأجنبية استشعرت تحسن مجال حقوق الإنسان بمصر

صدى البلد

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أمس الأربعاء بالسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

 

 

فتح الصورة

وأكد رضوان في مستهل اللقاء، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات شديدة الأهمية، واللقاءات مع منظمات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية تكشف استشعارهم بوجود نقله في مجال حقوق الإنسان بمصر.

وأشار السفير خالد البقلي، إلى أن هناك ثلاث مسارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التطوير المؤسسي، والجانب التشريعي، والتثقيف والتوعية وبناء القدرات، موضحا أن هناك وعي بأهمية الاستراتيجية، ويتم إرسال تقارير دورية للرئيس حول خطوات التنفيذ.

فتح الصورة

وفيما يخص الجانب التشريعي، أشار "البقلي" إلى أهمية السلطة التشريعية والتي هي المنوط بها التشريع اللازم من اجل إنفاذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة كان أحد القوانين الهامة التي تم العمل عليها داخل الأمانة في ضوء الالتزامات الدستورية، وصدق عليه الرئيس مؤخرا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلي تعديلات قانون الجنسية والذي حقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

فتح الصورة

وأضاف "البقلي" أن هناك عدد أخر من التشريعات الهامة التي تمس المجتمع، سيتم العمل عليها مع مجلس النواب خلال الفترة القادمة .

لجنة حقوق الانسان مجلس النواب طارق رضوان وزير الخارجية حقوق الإنسان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

مفاجأة فى اللحوم الحية.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس بالأسواق والمنافذ

ترشيحاتنا

سرايا القدس تتبني هجوم صاروخي على عسقلان في غلاف غزة

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التعاقد على بيع العقارات بالمخالفة

احذر التجاهل.. أعراض إذا ظهرت عليك تدل على الإصابة بسرطان المرارة

الكشف عن عدد المفقودين جراء الزلازل القوية في اليابان

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية

منتشر في المدارس.. معلومات عن مرض يهدد أطفالنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

جلد أسود.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة| شاهد

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

رفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها بالأبيض| شاهد

فيديو

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ