الخارجية: السفارات الأجنبية استشعرت تحسن مجال حقوق الإنسان بمصر

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، أمس الأربعاء بالسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان لمناقشة التقرير السنوي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الصادر عن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأكد رضوان في مستهل اللقاء، أن ملف حقوق الإنسان من الملفات شديدة الأهمية، واللقاءات مع منظمات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية تكشف استشعارهم بوجود نقله في مجال حقوق الإنسان بمصر.

وأشار السفير خالد البقلي، إلى أن هناك ثلاث مسارات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتمثل في التطوير المؤسسي، والجانب التشريعي، والتثقيف والتوعية وبناء القدرات، موضحا أن هناك وعي بأهمية الاستراتيجية، ويتم إرسال تقارير دورية للرئيس حول خطوات التنفيذ.

وفيما يخص الجانب التشريعي، أشار "البقلي" إلى أهمية السلطة التشريعية والتي هي المنوط بها التشريع اللازم من اجل إنفاذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وأن قانون المجلس القومي للأمومة والطفولة كان أحد القوانين الهامة التي تم العمل عليها داخل الأمانة في ضوء الالتزامات الدستورية، وصدق عليه الرئيس مؤخرا بعد موافقة مجلس النواب، بالإضافة إلي تعديلات قانون الجنسية والذي حقق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة.

وأضاف "البقلي" أن هناك عدد أخر من التشريعات الهامة التي تمس المجتمع، سيتم العمل عليها مع مجلس النواب خلال الفترة القادمة .