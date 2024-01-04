ليلة العودة للمكتب.. تفاصيل صادمة بشأن اغتيال إسرائيل لـ صالح العاروري بلبنان

أفادت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، بأن الموقع الذي اغتيل فيه نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، صالح العاروري، في بيروت كان مكتبا معروفا لحماس تركته الحركة في أعقاب هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأوضحت أن المبنى السكني الذي وقعت فيه الغارة لم يستخدم من قبل مسؤولي حماس بين ذلك التاريخ وحتى يوم الثلاثاء، عندما دخل العاروري المكتب بعد فترة من السفر في قطر وتركيا، وقُتل في عملية اغتيال إسرائيلية.

ولفتت إلي أن التحقيق في الغارة يشير إلى أنه تم استخدام صواريخ صغيرة نسبيًا لكنها كانت تحمل “مواد شديدة الانفجار”، ولم تكن من النوع المستخدم لهدم المبنى، بل لقتل من فيه.

وأمس، قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، إن الشهيد صالح العاروري قائد جهادي كبير أمضى عمره حتى ليلة استشهاده في الجهاد والمقاومة والعمل والأسر.