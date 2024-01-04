رجل ميت .. تفاصيل صادمة عن حياة الرئيس الأوكراني زيلينسكي

ذكرت صحيفة “التلجراف” البريطانية، أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بدا وكأنه رجل ميت في الأشهر الأولى من الصراع في أوكرانيا.

وأوضحت أن وجه زيلينسكي أصبح شاحبًا بسبب قلة ضوء الشمس والهواء النقي، حيث بدأ بعض موظفيه في القلق. ويتذكر مساعده القانوني أنه يشبه جثة تمشي، وقال: “لا يمكن لشخص حي أن يبدو هكذا.. في صباح أحد الأيام، تمتم الرئيس “صباح الخير”. لم أستطع حتى الإجابة.. لم أر أبدا شخصا في مثل هذه الحالة”.

وأضافت: “أثرت الأشهر الأولى من الصراع بشكل خطير على زيلينسكي، حيث كان عليه أن يعيش في مخبأ ضيق دون ما يكفي من الطعام”.

وتابعت: “لم يكن هناك شيء للأكل.. تم تمرير الحلويات في الاجتماعات، واللحوم المعلبة مع الخبز القديم تكمن في المطبخ المشترك. أخبرني أحد الوزراء أنه عاش على الشوكولاتة لعدة أيام”.