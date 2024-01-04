زيادة المحاصيل.. ننشر حصاد مديرية الزراعة بالشرقية خلال 2023

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مديرية الزراعة بإداراتها المختلفة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم للفلاحين والمربين للعمل علي زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة فضلاً عن تنظيم ندوات لتوعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بأحدث الأساليب العلمية في استخدام الصوب الزراعية وزراعة محاصيل الخضر والفاكهة لتحقيق أعلي إنتاجية بما يسهم في زيادة الدخل القومي.

ومن جانبه استعرض المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بالشرقية تقريراً عن إنجازات إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية خلال عام 2023 حيث قامت بتنظيم العديد من الندوات الارشادية عن محصول القمح لتوعية المزارعين بالطرق الحديثة للزراعة.

وأشار إلى انه للنهوض بمحصول القمح تم تنظيم 750 حقلا ارشاديا وتجميعة ارشادية علي مساحة 3182 فدانا، كما تم تنظيم 8 حقول الإرشادية مزروعة بمحصول البنجر.

ونوه بأن إجمالي المساحة بلغت 90264 فدانا، لافتا إلي أنه خلال التكثيف المحصولي لموسم 2023 تم تنفيذ 5 حقول ارشادية مزروعة بصل محمل مع القطن بمراكزي ديرب نجم وابو حماد صنف جيزة 20، والقطن صنف جيزة 94، وكذلك تنفيذ 8 حقول تحميل السمسم علي القطن بمراكزي ديرب نجم والزقازيق صنف شندويل 3 والقطن صنف جيزة 94.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المنزرعة بمحصول الأرز لعام 2023 بلغت 211350 فدان على مساحة 211 فدان وتم تنفيذ 83 تجميعة ارشادية بمراكز (الزقازيق – ههيا - أبو حماد – كفر صقر – أولاد صقر ديرب نجم – الابراهيمية – منيا القمح ) تابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه منزرعة بالأصناف سخا 107 ، سخا 108 ، جيزة 177 ، جيزة 179 الحديثة والمقاومة للأمراض والآفات وتتحمل الظروف البيئية المعاكسة وذات انتاجية عالية وتم توزيع التقاوي والتسوية بالليزر كخدمة ارشادية للمزارعين مجاناً.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن المساحة المزروعة بمحصول الذرة الشامية لعام 2023 بلغت 126161 فدانا ذرة بيضاء و 70502 فدانا ذرة صفراء وتم تنفيذ 15 حقلا تعليميا هجينا فرديا أبيض 128 و30 حقلا تعليميا هجينا ثلاثيا اصفر 368 و3 حقول مشاهدات ثلاثى اصفر و3 حقول مشاهدات فردى اصفر بمراكز مشتول السوق وابو كبير والحسينية.

وبلغت المساحة التي تم تسويتها بالليزر خدمة إرشادية تابعة لمشروع ترشيد استخدام المياه 52 تجميعة بمساحة 636 فدانا بمراكز ( الزقازيق - منيا القمح – ههيا - ابو حماد - ديرب نجم - الابراهيمية – كفر صقر – اولاد صقر ) والمساحة التي تم تسويتها بالليزر وتمت زراعتها بمشروع الترشيد 636 فدانا.

وبلغت الحقول التابعة للحملة القومية للذرة الشامية عدد الحقول الارشادية 45 حقلا إرشاديا تعليمي الاصناف ( هجين ثلاثي 368 اصفر ، هجين فردى 128 ابيض ) 15 مركزا بواقع 3 حقول بكل مركز 1 ابيض ، 1 اصفر وتنفيذ 6 حقول مشاهدات بمراكز ( مشتول – ابو كبير - الحسينية ) 2 حقول بكل مركز أصناف اصفر فردى الأصناف ( فردى 166 ، 173 ، 176 ، 178 ) وصنف ثلاثى اصفر ( ثلاثي 360 ، 369 ، 370 ، 377 ).

ولفت إلي أن المساحة التي تم زراعتها بمحصول القطن بلغت 50264 فدانا وتم تنظيم 16 حقلا إرشاديا مساحة الحقل 1 فدان تابعة للحملة القومية للنهوض بمحصول القطن بمراكز ( الزقازيق – منيا القمح - أولاد صقر –صان الحجر- الحسينية- - بلبيس- كفر صقر- ديرب نجم.