وول ستريت جورنال: روسيا تمضي في خططها لشراء صواريخ باليستية إيرانية

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن روسيا تخطط لشراء صواريخ باليستية قصيرة المدى من إيران، وهي خطوة من شأنها أن تعزز قدرة موسكو على استهداف البنية التحتية في أوكرانيا.

وفي العام الماضي، قال البيت الأبيض إنه يرى المزيد من المؤشرات على أن روسيا وإيران تعملان على توسيع شراكة دفاعية غير مسبوقة من شأنها أن تساعد موسكو على إطالة أمد حربها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن روسيا تمارس "إرهاب جوي" ضد أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الأوكراني خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أنه خلال الأيام الخمسة الماضية، أطلق الجيش الروسي ما لا يقل عن 500 صاروخ وطائرة بدون طيار باتجاه أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وناقش زيلينسكي وسوناك، تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، مع التركيز على الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى للقوات المسلحة الأوكرانية.