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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تستمع لواشنطن| الكشف عن سبب انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

أفادت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، بأن سحب إسرائيل لقواتها من غزة يشير إلى أنها “تستمع” إلى واشنطن، التي طالما حثت تل أبيب على التحول إلى عمليات عسكرية منخفضة الشدة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي نهاية الأسبوع الماضي أنه سيسحب خمسة ألوية من القتال في غزة، تضم آلاف الجنود.

وذكرت صحيفة “بوليتيكو”، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، أنه “يُنظر إلى قرار الجيش الإسرائيلي بتخفيض عدد قواته في القطاع الفلسطيني على أنه إشارة إلى أن إسرائيل بدأت تتحول أخيراً بعيداً عن القصف واسع النطاق وتتجه أكثر نحو توجيه ضربات مستهدفة لكبار قادة حماس”.

وقال أحد المسؤولين: “ما نراه هو بداية المرحلة الانتقالية”، وأضاف آخر أن واشنطن “مسرورة برؤية التحول” لكنها تتمنى لو تغيرت الاستراتيجية العسكرية للجيش الإسرائيلي في وقت أقرب بكثير، بحسب المنفذ.

وقال مصدر “بوليتيكو”، إن مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، صالح العاروري، في انفجار بعد هجوم بطائرة بدون طيار في إحدى ضواحي بيروت يوم الثلاثاء قد يكون “علامة أخرى على استعداد إسرائيل للتحول إلى المزيد من العمليات المستهدفة”.

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ووصف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي استشهاد العاروري بأنه “جريمة إسرائيلية جديدة تهدف حتما إلى جر لبنان إلى مرحلة جديدة من المواجهة”.

وردا على ذلك، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مارك ريجيف، إن “من قام بهذه الضربة استهدف قيادي في حماس لأن إسرائيل في حالة حرب”، دون تأكيد أو نفي تورط الجيش الإسرائيلي.

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