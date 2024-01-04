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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم قنا يتابع أعمال الامتحانات بمدارس نجع حمادي

جولة مدارس نجع حمادى
جولة مدارس نجع حمادى

 

أجرى الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، اليوم الخميس، جولة تفقدية بإدارة نجع حمادى التعليمية، شملت مدرسة نجع حمادى الثانوية للبنات، ومدرسة " CFC " للتكنولوجيا التطبيقية، لمتابعة امتحانات الفصل الدراسى الأول، للعام الدراسى 2023/2024.


رافقه خلال الجولة، الدكتور عفت محمد وزيرى، مدير عام إدارة نجع حمادى التعليمية، وأسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، وعدد من قيادات الإدارة التعليمية بنجع حمادى.

 

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اطمئن وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، علي انتظام أعمال الامتحانات بلجان الصفين الأول والثانى الثانوي العام، للمواد غير المضافة للمجموع، مؤكداً توزيع المديرية لـ 15652 جهاز حاسب لوحى" تابلت" علي الإدارات التعليمية، ومن ثم على المدارس الثانوية، مشيراً إلى الإنتهاء من توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي العام الحكومى و الرسمى لغات.

 

وشدد السيد، على ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية، وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تشكيل لجان وفرق عمل من التطوير التكنولوجي تعمل على تفعيل أجهزة الحاسب اللوحي لطلاب الصف الأول وتتحري الدقة عند مراجعة الرقم التسلسلى" السيريال نمبر"، وتتولى تدريب الطلاب الذين استلموا التابلت المدرسى على خطوات الدخول على منصة الامتحان.

 

أكد السيد، اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم الفنى منذ عام 2014، نتج عنه زخم غير مسبوق في هذا المجال، بدأ باستراتيجية وخطة تطوير التعليم الفني الجديد التي انتهجتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ ۲۰۱۸، والتى اعتمدت على تشجيع وتطوير التعليم الفنى بكافة أنواعه، جنباً إلى جنب، مع الاهتمام بجودته، حسب المعايير الدولية.

 

 

جولة مدارس نجع حمادى

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قنا نجع حمادى إدارة نجع حمادي التعليمية أعمال الامتحانات القرارات الوزارية أجهزة الحاسب اللوحي تطوير التعليم الفني

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