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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بالقليوبية

نقل المصابين
نقل المصابين

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين 3 سيارات بطريق "الخانكة – مسطرد" فى محافظة القليوبية اليوم، الخميس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخانكة العام وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق "الخانكة – مسطرد"، وتعطل الحركة المرورية على الطريق إثر حادث تصادم بين 3 سيارات وسقوط إحداها فى ترعة الإسماعيلية.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين إصابة 5 أشخاص في الحادث.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع السيارات المتسببة فى الحادث وفتح الطريق أمام السيارات مرة أخرى.

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