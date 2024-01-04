عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير بريطاني عاجل لـ الحوثيين بعد الهجمات في البحر الأحمر

الحوثيين
الحوثيين

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الخميس، إنه يجب وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أو سيتم اتخاذ إجراء، ولن نحدد الإجراء الذي سنتخذه بهذا الشأن.

وكانت شبكة “إن بي سي” الأمريكية، أفادت اليوم الخميس، نقلاً عن مسئولين أمريكيين، بأن البيت الأبيض لم يوافق حتى الآن على أي خيارات عسكرية أعدّها الجيش الأمريكي لضرب الحوثيين في اليمن.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أفادت أمس الأربعاء، نقلاً عن القيادة الأمريكية الوسطى، بأن الجيش الأمريكي أعد خيارات لضرب الحوثيين في اليمن.

تحول جديد.. مفاجأة بشأن استعدادات الجيش الأمريكي لضرب الحوثيين

أمريكا و11 دولة حليفة تحض الحوثيين على وقف هجماتهم بالبحر الأحمر.. ومصرع وإصابة العشرات في إيران| صحف الكويت

وحسب “وول ستريت جورنال”، أكدت  القيادة الأمريكية الوسطى، وقوع 24 هجومًا حوثيًا على سفن تجارية منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وأوضحت أنه “من تحديات ضرب أهداف للحوثيين أن كثيرًا من أنظمة أسلحتهم متحركة”.

الحوثيين البحر الأحمر الجيش الأمريكي اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

للمطلقات.. 5 آلاف جنيه غرامة للزوج المتهرب من النفقة وحالة واحدة لعدم التنفيذ

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

موضوعات متعلقة

ارتفاع كبير في أسعار النفط وسط مخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط

تدمير 4 دبابات.. كتائب القسام تكبد الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة في غزة

من هو الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس وزراء الكويت الجديد؟

سيناتور بالكونجرس يشكك في قدرة بايدن على ضمان أمن الحدود الأمريكية

«طيران كندا» تلغي جميع رحلاتها إلى تل أبيب

رئيس لجنة الطوارئ برفح الفلسطينية: أكثر من مليون نازح خرجوا من غزة

الأمم المتحدة تعلق على التصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة

لبحث التحركات المقبلة.. اجتماع عاجل في إيران بعد هجوم كرمان

ترشيحاتنا

وفاة وكيل النائب العام أيمن شاهين في حادث سير

بيان عاجل من العراق بشأن الرد على استهداف مقر الحشد الشعبي ببغداد

طليق آيتن عامر يحرر محضرا ضد والدتها.. اعرف عقوبة السب والقذف بالقانون

أحمد حسن: زيادة قيمة جوائز بطولة كأس أمم أفريقيا

إنهاء الهيمنة.. 16 دولة جديدة تستعد لتوجيه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

في المواقع والحقول| إرشاد المزراعين والمربين بالمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني بالمحافظات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جريء.. مي عمر تثير ضجة بإطلالتها | شاهد

إلهام شاهين بإطلالة أنيقة ولافته في أحدث ظهور | شاهد

السعر صادم.. شاهد | فستان بلقيس في رأس السنة

جمال شعبان يكشف الوصايا العشر للتخلص من الكرش نهائيا

فيديو

التعليم تعلن انتشار مرض خطير بين طلاب المدارس المصرية.. وقرار عاجل

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ