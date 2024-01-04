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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد انهيار جزئي| انتشال جثمانين من أسفل أنقاض مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر

صدى البلد

انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، جثتين من أسفل انقاض مبنى تحت الإنشاء بمنطقة أكتوبر.

 

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع انهيار جزئي في مبنى تحت الانشاء في أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي اجريت باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة انهيار جزئي بمبنى تحت الانشاء في أكتوبر، وتم الدفع بوحدات الانقاذ البري التي تمكنت من انتشال جثتين من اسفل انقاض المبنى.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

جثتين أكتوبر أنقاض مبنى انتشال جثتين

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