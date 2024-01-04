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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

صدى البلد

«أنا كنت عارفة أن الطبيب بيعمل عمليات إجهاض وذهبت له 3 مرات وفي أخر مرة قالي لو عايزة تعملي عملية  لازم أمارس معاكي العلاقة»تلك كانت بداية حديث المحامية نهى الجندي على لسان أحد ضحايا طبيب اوسيم الذي انتهك جسد ضحاياه بغرض اجهادهن.

طبيب اوسيم

نرصد في السطور التالية تفاصيل مثيرة حيث تقول المحامية نهى الجندي في بث مباشر على موقع صدى البلد" أن الطبيب المتهم أغتصب عدد كبير من السيدات وابتزهن بالتهديد وفضحن أمام اسرهم.

وأكدت الجندي، أن الطبيب المتهم أستولى على موكلتي في 35 ألف جنيه وبعدها هددها أنه هيبلغ أسرتها أنها حامل وحاول إقامة علاقة غير شرعية معها.

وأشارت الجندي، أن أحد الضحايا في القضية كانت حامل دون معرفة أهلها وذهبت إلى الطبيب لإجراء عملية إجهاض ولكن الطبيب هددها بفضح أمرها.


وأكدت الجندي، أن الطبيب المتهم كان يهدد بعض السيدات المتزوجات انه سوف يبلغ أزواجهن بعلاقتهم الغير شرعية مع الشباب،مؤكدة، أن بعض السيدات كانت ترضخ إلى طلبات الطبيب المتهم لعدم فضح أمرها.

وأنهت المحامية نهى الجندي أن الطبيب المتهم  كان يلقي اللأجنة للحيوانات الضالة للتخلص منها.

وكانت أصدرت المحكمة المختصة قراراها بإحالة طبيب أوسيم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

طبيب اوسيم إقامة علاقة غير شرعيه العلاقة المحرمة عمليات إجهاض علاقة غير شرعية

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