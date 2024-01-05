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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علشان واحدة خانت جوزها.. أسامة منير اتهددت بإلغاء البرنامج بسبب هذه المكالمة.. فيديو

أسامة منير
أسامة منير

حل الإعلامي أسامة منير، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

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وقال الإعلامي أسامة منير،: "رفضت الانضمام لبرنامج البيت بيتك في البداية بسبب "أنا والنجوم وهواك".

 

وأضاف: "تاني حلقة لبرنامج "أنا والنجوم وهواك" كانت عن الخيانة، واستقبلت مكالمة إن واحدة خانت جوزها"، لافتا: "بعد الحلقة سافرت دبي، وأثناء العودة، تلقيت مكالمة بمعاد الساعة 3 عند رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون".

 

وأشار: "كان استجواب لي، بسبب إن ست اتكلمت وقالت إنها خانت زوجها"، متابعا: "رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون قال لي أنت جيت منين خلفيتك إيه.. قولت له أنا حاصل على ليسانس أداب قسم اجتماع، وكنت أعمل في مركز البحوث الأمريكي في مصر، وكنت بعمل أبحاث اجتماعية وهذا شغلي".

 

وأوضح الإعلامي أسامة منير،: "أكدت لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أننا لدينا أجهزة بتوقف الصوت، فقال لي غلطة واحدة في برنامجك أنا هقفل القناة".


وتابع الإعلامي أسامة منير،: "البرنامج كانت هيتلغي في الأول علشان واحدة قالت إنها خانت جوزها.. لكن أنا دلوقتي بسمع العجب وبسمع ما تقشعر له الأبدان".

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