دباديب وهدايا.. أسامة منير يروي موقفا غريبا تعرض له.. فيديو

حل الإعلامي أسامة منير، ضيفا على الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وروى الإعلامي أسامة منير، مواقف حدثت له مع المعجبين، قائلا: "في عيد ميلادي كنت أدخل مدينة الانتاج الإعلامي الاقي على بوابة المدينة دباديب وهدايا"، موضحا: "كان يتم استيقافي أمام بوابة مدينة الانتاج ويقال لي افتح شنطة العربية، والاقي هدايا ودباديب وصور".

وأضاف الإعلامي أسامة منير،: "ما كان يحدث كان يسعدني جدا"، لافتا: "رفضت الانضمام لبرنامج البيت بيتك في البداية بسبب "أنا والنجوم وهواك".