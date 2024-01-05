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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: ندعم مجلس الخطيب .. والحديث عن الانتخابات لإثارة اللغط

صدى البلد

أكد طاهر أبوزيد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن انتخابات النادي الأهلي لازال متبقى عليها موسمين، مشيرًا إلى أنه اعتاد على عدم الإدلاء بأي تصريحات ويتم ترك الفرص لمجالس الإدارة للعمل بشكل جيد.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "لا يوجد أي شخص يقول أنه يريد الترشح، لأن النادي الأهلي دائمًا هو من ينادي على الشخص، وكل مرحلة لها ظروف معينة، والجمعية العمومية هي من تختار الأصلح، والرأي العام يكون واضح".

وأضاف: "علينا أن نتمنى التوفيق لمن يدير النادي الأهلي، والبعض يريد فقط (التسخين) وإثارة اللغط اتعودنا في الأهلي على مساندة جميع مجالس الإدارة والحديث عن انتخابات النادي سابق لأوانه".

وأكمل: "مجلس الخطيب يسير بشكل جيد ويحقق انتصارات رائعة، وكل الأهلاوية سعداء بالبطولات التي تتحقق".

وواصل: "دائمًا نتذكر العامري فاروق في محنته الصحية، ومنذ لحظة مرضه وهناك أمور تغيرت في حياتنا، فهو شخص رائع ونموذج إداري كبير، وندعو الله بأن يتجاوز الفترة الحالية ويعود سالمًا لنا".

وأتم: "العامري نموذج يحتذى به، وكل الدعاء له ولأسرته، وغيابه أثر على كل الرياضيين ومن يعرفه، ونتمنى له الشفاء".

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