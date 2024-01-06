فستان ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة| شاهد

حرصت زينب، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت ابنة هيفاء وهبي في الصور بإطلالة ملفتة كعادتها، حيث ارتدت فستانا مجسما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، ونسقت معه بليزر باللون الأسود.

أكملت ابنة هيفاء وهبي إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الملفتة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة هيفاء وهبي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.