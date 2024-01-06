عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة| شاهد

ابنة هيفاء وهبي
ابنة هيفاء وهبي

حرصت زينب، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

هنا الزاهد بفستان ملفت خلال الاحتفال بعيد ميلادها|شاهد

txt

في عيد ميلادها الـ 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين

تألقت ابنة هيفاء وهبي في الصور بإطلالة ملفتة كعادتها، حيث ارتدت فستانا مجسما كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، ونسقت معه بليزر باللون الأسود.

أكملت ابنة هيفاء وهبي إطلالتها بحقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الملفتة التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ابنة هيفاء وهبي على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ابنة هيفاء وهبي
هيفاء وهبي ابنة هيفاء وهبي وبناتها اطلالات ابنة هيفاء وهبي اخبار ابنة هيفاء وهبي زينب ابنة هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي ردا على محمد صلاح: إن شاء الله ترجعوا موفقين ومنصورين

بعد خروجه من حسابات كولر | نجم الأهلي يقرر فسخ عقده

زيادة راتب الموظفين.. مفاجأة بشأن الترقيات 2024 بقانون الخدمة المدنية

نجم الأهلي يتمرد .. تعطل صفقة عمر كمال ويطلب فسخ تعاقده

جمال شعبان: باسم يوسف أنقذ حياة عماد أديب في دبي| تفاصيل

فرج عامر يزف بشرى لجمهور الزمالك.. تفاصيل

أنا اللي غلطان.. تصريح مفاجئ من نجم الأهلي عن مشادته مع طارق حامد

مفاجأة | الزمالك يحصل على توقيع لاعب الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| هنا الزاهد بفستان ملفت خلال الاحتفال بعيد ميلادها.. ظهور ألوان غريبة بالبيض تمنعك من تناوله

هنا الزاهد بفستان ملفت خلال الاحتفال بعيد ميلادها|شاهد

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها الـ 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

أسعارها خرافية.. ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

فستان مي عمر الأحمر يثير ضجة| سعره خيالي

في عيد ميلادها الـ 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين

بعد انفصالها.. 10 صور أثارت الجدل لـ هند عبد الحليم

بـ العباية.. فيفي عبده بإطلالة غير متوقعة|شاهد

ترشيحاتنا

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك .. لهذا السبب

إعلام عبري: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فريق الجزيرة قرب حدود غزة

محمد شريف يثير الجدل: موسيماني أفضل من كولر وإمام عاشور أحسن من زيزو

اركب سيارة موديل 2023 بأرخص من سعر الزيرو

الأسطول الأمريكي السادس: حاملة الطائرات جيرالد فورد تمر عبر مضيق جبل طارق

بعد مباحثات مع نظيره التركي حول غزة..أردوغان يستقبل وزير الخارجية الأمريكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم خرافي.. سعر فستان أسماء إبراهيم يثير الجدل

فستان ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة| شاهد

ماذا يحدث عندما ينخفض ​​مستوى المغنيسيوم في الجسم.. مفاجأة صادمة

تحمل اسم يوليوس قيصر.. قطعة من الحجارة القديمة تكشف تفاصيل معركة تاريخية

فيديو

بسبب أزمة الطيار.. حقيقة القبض على محمد رمضان لتنفيذ قرار حبسه 

خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس| فيديو جراف

يسجل من المسافة صفر.. آخر تطورات ضم المهاجم الفلسطيني لـ الأهلي |فيديوجراف

مغارة علي بابا.. تفاصيل مثيرة في القبض على تجار عملة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ