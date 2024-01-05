بـ 4000 دولار كاش.. كلب يأكل أغلى وجبة في العالم

تناول كلبٌ وجبةً باهظة الثمن، بلغت قيمتها 4000 دولار نقدًا، وأصبح حديث الساعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد وقعت هذه الحادثة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث قرّر أصحاب الكلب، السيد والسيدة لو، ترك النقود في متناول الكلب بينما كانوا يخططون لدفع مبلغ مالي لعامل بناء.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بعد مرور نصف ساعة فقط، اكتشف لو أن كلبه الحبيب يستمتع بأغلى وجبة في حياته، حيث ألتهم النقود ورقها ونثرها في جميع أنحاء المنزل. وصفت زوجة لو هذا المشهد بأنه صدمة حقيقية وأنها كادت أن تصاب بنوبة قلبية.

كلب يأكل 4000 دولار

وعلى الفور، قام الزوجان بالاتصال بطبيب الكلب للاستفسار عما إذا كان يحتاج إلى أي علاج طبي. ولحسن الحظ، نظرًا لأن الكلب كان من الحجم الكبير، تمكنوا فقط من متابعة صحته في المنزل.

وبدأ الزوجان بعملٍ غير متوقع وشاق، حيث قاموا بتجميع شرائح النقود الممزقة وترقيمها لضمان قبول البنوك استبدالها بأوراق نقدية جديدة. وعلى الرغم من جهودهما، فإن مبلغ 450 دولارًا لا يزال مفقودًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تم تسجيل واقعة مماثلة في ولاية فلوريدا عام 2022، عندما أكل كلب مبلغ 2000 دولار نقدًا. وقد تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو للحادثة، ما جعل صاحب الكلب نجمًا مؤقتًا على الإنترنت.

وعلى الرغم من الصدمة التي تعرض لها الزوجان، فإنهما يحاولان النظر إلى جانب المرح في هذه الحادثة، حيث كتبا على فيديوهاتهما المنتشرة بشكل واسع أن "بقايا النقود الممزقة ستكون لوحة فنية باهظة الثمن".