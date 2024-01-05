عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بـ 4000 دولار كاش.. كلب يأكل أغلى وجبة في العالم

صدى البلد

تناول كلبٌ وجبةً باهظة الثمن، بلغت قيمتها 4000 دولار نقدًا، وأصبح حديث الساعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

 وقد وقعت هذه الحادثة في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، حيث قرّر أصحاب الكلب، السيد والسيدة لو، ترك النقود في متناول الكلب بينما كانوا يخططون لدفع مبلغ مالي لعامل بناء.

txt

كلب شرس.. تحديد جلسة الحكم على المتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة

txt

صحة أسيوط : خروج 40 مصابا من المستشفيات عقرهم كلب ضال

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بعد مرور نصف ساعة فقط، اكتشف لو أن كلبه الحبيب يستمتع بأغلى وجبة في حياته، حيث ألتهم النقود ورقها ونثرها في جميع أنحاء المنزل. وصفت زوجة لو هذا المشهد بأنه صدمة حقيقية وأنها كادت أن تصاب بنوبة قلبية.

كلب يأكل 4000 دولار

وعلى الفور، قام الزوجان بالاتصال بطبيب الكلب للاستفسار عما إذا كان يحتاج إلى أي علاج طبي. ولحسن الحظ، نظرًا لأن الكلب كان من الحجم الكبير، تمكنوا فقط من متابعة صحته في المنزل.

وبدأ الزوجان بعملٍ غير متوقع وشاق، حيث قاموا بتجميع شرائح النقود الممزقة وترقيمها لضمان قبول البنوك استبدالها بأوراق نقدية جديدة. وعلى الرغم من جهودهما، فإن مبلغ 450 دولارًا لا يزال مفقودًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث تم تسجيل واقعة مماثلة في ولاية فلوريدا عام 2022، عندما أكل كلب مبلغ 2000 دولار نقدًا. وقد تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو للحادثة، ما جعل صاحب الكلب نجمًا مؤقتًا على الإنترنت.

وعلى الرغم من الصدمة التي تعرض لها الزوجان، فإنهما يحاولان النظر إلى جانب المرح في هذه الحادثة، حيث كتبا على فيديوهاتهما المنتشرة بشكل واسع أن "بقايا النقود الممزقة ستكون لوحة فنية باهظة الثمن".

2000 دولار التواصل الاجتماعي المستشفى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

أسعار الدواجن والبيض بالتزامن مع عيد الميلاد المجيد

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

ترشيحاتنا

أول جمعة في العام الجديد.. بث مباشر من رحاب مسجد الإمام الحسين

التموين: توريد 100ألف طن قصب من مزارعي كوم امبو وإدفو وأرمنت

نداء عاجل من الصين بعد إطلاق بيونج يانج قذائف قرب جزيرتين بكوريا الجنوبية

رئيس وزراء العراق يعلن العمل على إنهاء وجود التحالف الدولي في بغداد

المصرية للاتصالات ترفع مصروفات تعاقد الخط الأرضي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأولى من العام الجديد بالحرمين الشريفين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراضه خطيرة| مرض منتشر بين طلاب المدارس.. تعرف عليه

فستان قصير| شمس الكويتية تثير الجدل بهذه الإطلالة

برج الحوت.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات 2024

ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ