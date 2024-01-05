قبل إطلاقها.. أوبو Find X7 تحصد عددا قياسيا في طلبات الحجز المسبق

تستعد شركة أوبو Oppo، لإطلاق سلسلة الهواتف الذكية الرائدة Find X7 في السوق الصينية، حيث من المقرر الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الأسبوع المقبل، فقد قامت عملاقة التكنولوجيا بفتح باب الحجز المسبق لتشكيلتها الجديدة عبر الإنترنت، والتي حققت طلبا مرتفعا للغاية قبل إطلاقها رسميا.

تشكيلة أوبو Oppo Find X7 جمعت أكثر من مليون طلب حجز

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون، من المقرر أن تكشف شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة أوبو عن هاتفي Find X7 وFind X7 Ultra في سوقها المحلية في 8 يناير 2024.

وقبل طرح هواتفها الجديدة بشكل رسمي، فتحت أوبو باب الطلب المسبق لحجز Find X7 وFind X7 Ultra قبل الإعلان عنها، وتلقت الشركة الحجوزات المسبقة بالفعل، والآن أعلنت أن عدد طلبات الحجز المسبق عبر الإنترنت لهذه السلسلة تجاوزت المليون طلب، مما يظهر مدى شعبية هذه الهواتف الذكية المتطورة القادمة.

وبالنسبة لمواصفاتها، يتميز كلا الطرازين بلغة تصميم مماثلة، حيث تحتوي الواجهة الأمامية على فتحة مثقوبة بحواف منحنية، بينما يحتوي الجزء الخلفي على لوحة مزدوجة اللون مع وحدة كاميرا دائرية ضخمة.

Find X7

وسيتم تشغيل هاتف أوبو Find X7 بواسطة معالج من نوع Dimensity 9300 المقترن بما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وما يصل إلى 1 تيرابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يأتي هاتف Find X7 Ultra مزودا بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 وتكوينات تخزين مماثلة.

ويتميز الجزء الخلفي من سلسلة أوبو Find X7، بإعداد كاميرا ثلاثية للطراز الأساسي، بينما يوفر طراز Find X7 Ultra إعداد كاميرا رباعية، يعج الأخير هو أول هاتف ذكي على الإطلاق يتميز بكاميرا Sony LYT-900 الأساسية مقاس 1 بوصة بدقة 50 ميجابكسل وهو أيضا أول هاتف يقدم كاميرا مقربة مزدوجة المنظار.