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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سعر ومواصفات Find N3 Flip.. أحدث موبايل من أوبو يتلقي أندرويد 14

هاتف أوبو Find N3
هاتف أوبو Find N3 Flip

تعمل شركة أوبو OPPO، حاليا على إصدار تحديثات واجهة المستخدم التابعة لها ColorOS 14 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14 لمجموعة هواتفها الذكية المتوافقة.

وذكر موقع "gizmochina"، يعد هاتف Find N3 Flip هو أحدث جهاز من أوبو يتلقي تحديثا تجريبيا مفتوحا لنظام Android 14، ويتيح ذلك للمستخدمين المهتمين تقديم طلب التحديث والوصول إليه، مما يمكنهم من تجربة مزايا نظام التشغيل الأحدث من جوجل 14 قبل الإصدار الرسمي المستقر.

 

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ووفقا للإعلان الرسمي، تبحث شركة أوبو عن 5000 مشارك لبرنامج الاختبار التجريبي لنظام أندرويد 14، وستكون هذه الفرصة مخصصة للمستخدمين الراغبين في استثمار الوقت في إجراء اختبار شامل للمساعدة في تحديد وحل أي مشكلات تتعلق بتحديث Android 14.

مواصفات أوبو Find N3 Flip

يأتي هاتف أوبو Find N3 Flip، مع شاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع LTPO AMOLED بقياس 6.8 بوصة، بجودة عرض FullHD +، تبلغ دقتها 1080 × 2520 بكسل، تدعم معدل تحديث متكيف يصل إلى 120 هرتز في الثانية بالإضافة إلى شاشة خارجية كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 3.26 بوصة، وبدقة 720 × 382 بكسل، توفر عددا من المزايا تسمح بتشغيل جميع أنواع التطبيقات والأدوات دون الحاجة لفتح الهاتف.

ويتمتع هاتف أوبو Find N3 Flip، بكاميرا خلفية ثلاثية تدعم ميزات Hasselblad، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، وبدقة 32 ميجابكسل للكاميرا المقربة، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتم تشغيل هاتف أوبو Find N3 Flip، بواسطة معالج Dimensity 9200، المطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت.

ويحتوي هاتف أوبو Find N3 Flip، على بطارية بسعة 4300 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 44 وات، ويتوفر الهاتف للبيع مقابل سعر حوالى 1090 دولار (أي ما يعادل 33.637 جنيها مصريا)، للنسخة بسعة 12 + 256 جيجابايت.

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