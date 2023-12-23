موبايل Oppo A77s يتلقى أندرويد 14 من أوبو

أصبح بإمكان مستخدمي هاتف Oppo A77s، في الأسواق العالمية التمتع بمزايا نظام التشغيل أندرويد 14، بعد أن طرحت أوبو الإصدار العالمي من واجهة المستخدم التابعة لها ColorOS 14.

مميزات واجهة أوبو ColorOS 14

ويجلب التحديث إلى أجهزة Oppo A77s، العديد من مميزات واجهة أوبو الجديدة ColorOS 14، من بينها:

- تحسين المؤثرات الصوتية وأنظمة الألوان والتفاعلات.

- يعمل تصميم Aqua Dynamics على تبسيط التفاعلات، ويمتد إلى شريط الحالة.

- تعمل تقنية Smart Touch المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط المهام اليومية.

- وجود File Dock على الشريط الجانبي الذكي لمشاركة المحتوى بسلاسة ودعم تقسيم الشاشة والنوافذ العائمة.

- يقوم Smart Image Matting بفصل المواضيع عن الصور أو إطارات الفيديو المتوقفة مؤقتا.

- مجموعة من ميزات السلامة والخصوصية، ويدمج إمكانات Android 14.

- يمنع Picture Keeper التطبيقات من إساءة استخدام الأذونات.

- يقوم الشحن الذكي بضبط تيار الشحن بناءً على ظروف الاستخدام، مما يقلل من التآكل غير الضروري للبطارية.

مواصفات هاتف أوبو Oppo A77s

يتميز هاتف Oppo A77s، بشاشة مسطحة عالية الدقة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويعمل هاتف أوبو Oppo A77s، بواسطة معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 680، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الرابع 4G، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، بسعة 128 جيجابايت، يمكن توسيعه عبر فتحة بطاقة microSD لتوسيع ذاكرة التخزين الداخلية حتى ما يصل إلى 1 تيرابايت.

ويحتوي هاتف Oppo A77s، على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بمستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحزم هاتف أوبو Oppo A77s، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف بنسبة 53% في غصون 30 دقيقة، وإلى 100% في غصون 69 دقيقة، ويدعم الهاتف مقاومة الغبار وفقا لمعيار IP5X ومقاوم الماء بتصنيف IP54.