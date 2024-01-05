فريدة الشوباشي: الرئيس أبلغ وفدا أمريكيا أن تهجير الفلسطينيين خط أحمر

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي أنه لا أحد في هذا العالم لديه شك في الدور الأمريكي الهدام، لافته الى ان التقاء الرئيس السيسي أمس بالمجلس الأمريكي كشف للوفد الأمريكي موقف مصر من حرب غزة بشكل واضح وأنها تعتبر إسرائيل تقوم بحرب إبادة جماعية ضد غزة.



واوضحت الشوباشي خلال لقائها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية اكسترا نيوز، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رفض مصر لفكرة التهجير القسري تماما للفلسطنيين وأن هذه الفكرة خطة أحمر بالنسبة لمصر، مبينة ان اسرائيل تستخدم قنابل اللسفور الأحمر الذي يبيد الأشخاص في الحال مؤكده أن امريكا هي التى تدعم إسرائيل بهذه الاسلحة الفتاكة.

مصر ترفض من يفرض شروطه أو إرادته عليها ولا ترفض تماما التهجير القسري للفلسطنيين

ونوهت الكاتبة الصحفية الى وجود الرئيس السيسي الشجاع المحترم الذي لا يخشي في الحق لومة لائم الرئيس إجهاض مخطط الاحلال وليس هناك أى دولة معادية تفرض إرادتها او شروطها على مصر.



واوضحت ان اسرائيل تواجه مقاومة شعبية من كل فصائل الفلسطينيين، فهي لا تفرق بين أطفال او صحفيين او نساء او شيوخ.

إسرائيل مرتزقة وليس لديها أصل

وتابعت: الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد لشيوخ أمريكا أن استمرار الوضع في غزة من المستحيل أن يستمر، ومصر لا تقبل نهائيا بالتهجير القسري، قائلة:" نتنياهو بيتكلم كأنوا حاكم العالم كله فهو بولندي من الأساس فالإسرائيليون ليس لهم أصل وهم مرتزقة وأمريكا شريكة في حرب الإبادة الجماعية ".