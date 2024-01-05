موفور الصحة والعافية.. آمنة يهنئ السفيرة سها جندي بعيد الميلاد المجيد

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلي السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأرق التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولي عز وجل ان يعيد هذه الأيام علي سيادتكم وعلي جميع الأخوة الاقباط بالخير والبركات وعلي مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية وكل عام وسيادتكم بخير .