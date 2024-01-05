عربية النواب تدين التصريحات المتطرفة لوزيرين بحكومة الاحتلال

أدانت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب بشدة التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الداعية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه مؤكداً أن مثل هذه التصريحات تؤكد للعالم كله المخطط الشيطاني والخطير لحكومة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.



وأعلن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب فى بيان له أصدره اليوم رفضه وبشكل قاطع لهذه التصريحات المسيئة ولكل الممارسات والإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وتدفع بمنطقة الشرق الأوسط إلى عدم الاستقرار مطالباً من المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بالاسراع فى تنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالوقف الفورى والعاجل لإطلاق النار لإنهاء إراقة الدماء وتسهيل إيصال الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وآمن ومستدام ودون عوائق ولا سيما إلى الفئات الأكثر ضعفاً وفى مقدمتهم المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.



وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لاجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة مشيراً إلى ضرورة بذل الجهود من المجتمع الدولى والدول الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة خاصة فى قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ودفع كل الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.



ووجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للشعب الفلسطيني على صموده على أرضه ورفضه القاطع لملف التهجير مؤكداً أن مصر لن يهدأ لها بال حتى يتحقق للشعب الفلسطيني الشقيق حلمه فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وتحرير جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة.