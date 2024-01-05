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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة وسريعة.. طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم “كباب الحلة”

طريقة عمل لحم بالبصل
طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم

تعتبر طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم من وصفات المطبخ العربي، ويعرف ايضا هذا الطبق بأسم "كباب الحلة"، وهي وصفة شهية ومختلفة يمكن تقديمها مع الخضار والأرز الابيض، او تناولها بالخبز .

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم، وهي من الاكلات العربية ، التي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم

 

طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم

 

مقادير طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم :

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون

1 بصل مقطع مكعبات صغيرة

1 كيلوجرام لحم مقطع

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 طماطم مبشورة

1 كوب ماء دافئ

 

طريقة عمل لحم بالبصل والطماطم :

_ نسخّن زيت الزيتون في قدر على نار هادئة، ونقوم بإضافة البصل، ونقلبه حتى يذبل.

_ يضاف بعد ذلك اللحم ونقلبه حتى يتغير لونه.

_ نبهّر بكل من الملح والفلفل الأسود والبهارات المشكّلة ونقلب جيدًا.

_ تضاف الطماطم، والماء الدافئ ثم نخفض النار ونتركها حتى تنضج.

_ نصب اللحم بالبصل والطماطم في طبق التقديم، ونقدمه ساخنًا ويمكن تناوله إلى جانب الأرز أو الخبز حسب الرغبة.

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