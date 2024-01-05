عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخر تطورات السفينة المختطفة في بحر العرب قبالة الصومال.. تفاصيل

البحرية الهندية تعتلي
البحرية الهندية تعتلي السفينة المختطفة في بحر العرب

أفادت تقارير إعلامية عالمية أن البحرية الهندية اعتلت السفينة المختطفة في بحر العرب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين عسكريين هنود قولهم إن قوات كوماندوز البحرية الهندية بدأت في إعادة السيطرة على السفينة المختطفة قبالة السواحل الصومالية.

وأضافت أن قوات  الكوماندوز صعدت  على متن السفينة وستقوم بتطهيرها.

كانت البحرية الهندية قد ذكرت في، وقت سابق من اليوم الجمعة،  أن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية كانت تتجه نحو سفينة مختطفة ترفع العلم الليبيري في بحر العرب، وكانت الطائرات تراقب الوضع عن كثب.

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) عن مسؤولين عسكريين أن هناك ما لا يقل عن 15 فردا من الطاقم الهندي على متن السفينة "ليلا نورفولك MV Lila Norfolk"، التي اختطفت بالقرب من ساحل الصومال وتلقت البحرية معلومات عنها مساء الخميس،.

وأضافوا أن البحرية أجرت اتصالا مع طاقم السفينة.
وجاء في بيان البحرية الهندية أن السفينة أرسلت رسالة على بوابة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة تفيد بأن خمسة إلى ستة أفراد مسلحين غير معروفين صعدوا على متن السفينة مساء 4 يناير.
وقال البيان إنه تم ارسال سفينة حربية هندية، INS Chennai، ونشرها لمساعدة السفينة، مضيفا أن طائرة بحرية حلقت فوق السفينة المختطفة يوم الجمعة وأقامت اتصالا بها.

البحرية الهندية التجارة البحرية السفينة المختطفة الصومال المملكة المتحدة سفينة حربية هندية سفينة حربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

أكشن في الكمين.. سر الغرفة السرية و100 مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

موضوعات متعلقة

آخر وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. أمامك فرصة تنال بها الخيرات

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دعاء المعجزات يوم الجمعة.. أدركه بـ 10 كلمات لا ترد قبل الفجر

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة .. تمنحك 5 عطايا ربانية

دعاء تحقيق المعجزات بـ3 كلمات في صباح يوم الجمعة.. أخبر عنه الرسول

دعاء استجابة المستحيل في يوم الجمعة.. اقض حاجتك بـ29 كلمة قبل الغروب

ترشيحاتنا

بعد صلاح .. ليفربول يفقد نجمًا جديدًا قبل مواجهة آرسنال

صواريخ المقاومة توقع خسائر في سديروت.. وإطلاق صافرات الإنذار بـ عسقلان

نشرة الحوادث| كواليس مطاردة عصابة المليونيرات.. ولحظات الرعب في جريمة الكبابجي الشهير

هيونداي I10 موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

الأعلى للإعلام يستدعي موقع "ذات مصر" لنشر أخبار كاذبة

عروض خليجية مغرية تهدد استمرار نجم هجوم الأهلي مع الفريق.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023.. خبيرة تكشف مفاجآت عن توقعات الأبراج 2024

ملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى تخطف الأنظار من إيطاليا.. شاهد

من غير فلوس كتير.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من قشرة الرأس

صحية ونفسية.. 11 سببا وراء ضعف التبويض وتأخر الحمل عند بعض النساء

فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

حقيقة تأجيل امتحانات نصف العام.. فيروس منتشر بالمدارس وأعراضه غريبة.. تفاصيل

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية.. تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ