أخر تطورات السفينة المختطفة في بحر العرب قبالة الصومال.. تفاصيل

أفادت تقارير إعلامية عالمية أن البحرية الهندية اعتلت السفينة المختطفة في بحر العرب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئولين عسكريين هنود قولهم إن قوات كوماندوز البحرية الهندية بدأت في إعادة السيطرة على السفينة المختطفة قبالة السواحل الصومالية.

وأضافت أن قوات الكوماندوز صعدت على متن السفينة وستقوم بتطهيرها.

كانت البحرية الهندية قد ذكرت في، وقت سابق من اليوم الجمعة، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الهندية كانت تتجه نحو سفينة مختطفة ترفع العلم الليبيري في بحر العرب، وكانت الطائرات تراقب الوضع عن كثب.

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي) عن مسؤولين عسكريين أن هناك ما لا يقل عن 15 فردا من الطاقم الهندي على متن السفينة "ليلا نورفولك MV Lila Norfolk"، التي اختطفت بالقرب من ساحل الصومال وتلقت البحرية معلومات عنها مساء الخميس،.

وأضافوا أن البحرية أجرت اتصالا مع طاقم السفينة.

وجاء في بيان البحرية الهندية أن السفينة أرسلت رسالة على بوابة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة تفيد بأن خمسة إلى ستة أفراد مسلحين غير معروفين صعدوا على متن السفينة مساء 4 يناير.

وقال البيان إنه تم ارسال سفينة حربية هندية، INS Chennai، ونشرها لمساعدة السفينة، مضيفا أن طائرة بحرية حلقت فوق السفينة المختطفة يوم الجمعة وأقامت اتصالا بها.