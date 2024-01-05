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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب اليابان يصل الدوحة للمشاركة في بطولة أمم أسيا

منتخب اليابان
منتخب اليابان

وصلت بعثة المنتخب الياباني لكرة القدم، اليوم، إلى الدوحة عاصمة دولة قطر؛ لخوض منافسات بطولة كأس آسيا قطر 2023، التي تقام في الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.

وسيبدأ المنتخب الياباني صاحب الأربع ألقاب في البطولة حصصه التدريبية اليوم على أن يخوض مباراة ودية أمام المنتخب الأردني في 9 يناير  الجاري.

ويلعب المنتخب الياباني ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه إندونيسيا، والعراق، وفيتنام.

وفاز منتخب اليابان في آخر 9 مباريات خاضها أبرزها فوزه الكبير على ألمانيا بأربعة أهداف لهدف ضمن لقاء ودي جرى في 9 سبتمبر الماضي والانتصار على تركيا بأربعة أهداف لهدفين في كأس كيرين الودية، وكذلك الفوز العريض على تايلاند بخماسية نظيفة الأسبوع الماضي.

ويتطلع المنتخب الياباني للتتويج باللقب للمرة الخامسة كرقمٍ قياسي، علماً أنه يتفوق بفارق لقبٍ واحد على السعودية وإيران.

يشار إلى أن المدرب هاجيمي مورياسو كان قد أعلن القائمة النهائية قبل أيام وضمت 26 لاعباً من بينهم واتارو إيندو لاعب وسط ليفربول، وتاكيهيرو تومياسو مدافع آرسنال، إلى جانب تاكيفوسا كوبو لاعب وسط ريال سوسيداد، ومدافع الريان القطري شوفو تانيغوتشي بينما استبعد دايتشي كامادا لاعب لاتسيو الإيطالي.

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