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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خرافات شائعة عن ظهور حب الشباب.. أبرزها تناول الشوكولاتة والأطعمة الدهنية

خرافات عن حب الشباب
خرافات عن حب الشباب  

حب الشباب هو حالة جلدية تظهر عند انسداد مسامات الشعر بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، فتظهر الرؤوس البيضاء أو السوداء أو البثور.. يشيع ظهور حب الشباب أكثر بين المراهقين وإن كان يُصيب الأشخاص من جميع الأعمار.

 

خرافات عن حب الشباب

 

توجد علاجات فعالة لحب الشباب، لكن قد يستمر حب الشباب لفترة طويلة، وتلتئم البثور والتحاديب ببطء، وعندما تبدأ واحدة منها في الاختفاء تظهر أخرى جديدة فجأة، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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ويتسبب حب الشباب في الإصابة بظهور نَدَبات على الجلد حسب شدة كل حالة. كلما بدأت العلاج مبكرًا، قل خطر إصابتك بمثل هذه المشكلات.

 

وهناك بعض العوامل التي تزيد من ظهور حب الشباب، ولكنها ليست السبب الرئيسي، ولها تاثيرُا طفيفًا، ومن أبرزها ما يلي :

_  تناول الشوكولاتة أو الأطعمة الغنية بالدهون ليس له تأثير يذكر على ظهور حب الشباب.

 

_ النظافة للبشرة، فلا يؤدي اتساخ البشرة إلى ظهور حب الشباب. 

 

خرافات عن حب الشباب

 

_ يؤدي فرك البشرة بعنف أو تنظيفها بصابون قوي أو مواد كيميائية قاسية إلى تهيج الجلد، ويمكن أن يتسبب في ظهور حب الشباب.

 

_ استخدام مستحضرات التجميل لا تؤدي بالضرورة إلى تفاقم ظهور حب الشباب، خاصةً إذا كنت تستخدمين مستحضرات خالية من الزيوت لا تسد المسام وتحرصين على إزالتها بانتظام.

 

_ لا تؤثر مستحضرات التجميل غير الدهنية على فعالية أدوية علاج حب الشباب.

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خرافات شائعة عن ظهور حب الشباب.. أبرزها تناول الشوكولاتة والأطعمة الدهنية

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