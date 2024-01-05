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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تشمل مصر.. وزيرة الخارجية الألمانية تناقش الأزمة الإنسانية في جولة بالشرق الأوسط

صدى البلد

تستعد وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، لبدء زيارتها الرابعة إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة.

وتهدف هذه الزيارة إلى معالجة القضايا الملحة في المنطقة، بما في ذلك الأزمة الإنسانية في غزة، والوضع في الضفة الغربية، والأوضاع المضطربة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وخلال إقامتها في إسرائيل، من المقرر أن تشارك بيربوك في مناقشات مع نظيرها الإسرائيلي المعين حديثًا، إسرائيل كاتس، وتلتقي بالرئيس يتسحاق هرتسوغ. 

ويتضمن جدول الأعمال أيضا اجتماعات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الخارجية رياض المالكي.

وستركز المحادثات على الوضع الإنساني المتردي في غزة، والتحديات المستمرة في الضفة الغربية، والظروف المتوترة السائدة على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وستكون الجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس؛ موضوعًا رئيسيًا للمناقشة.

وبعد زيارتها لإسرائيل، ستتوجه بيربوك إلى مصر للقاء وزير الخارجية سامح شكري.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط لزيارة لبنان للحصول على نظرة ثاقبة للديناميكيات الإقليمية.

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