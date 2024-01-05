البرهان: الجيش السوداني يقاتل قوات الدعم السريع إلى النهاية

أكد رئيس مجلس السيادة قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن الجيش سيقاتل قوات الدعم السريع "حتى تنتهي أو ننتهي".

وأضاف البرهان في كلمة من ولاية البحر الأحمر، اليوم الجمعة، أن "السياسيين الذين أبرموا اتفاقا مع الدعم السريع أخطأوا بالحديث مع متمردين".



وقال إن "اتفاق السياسيين مع قوات الدعم السريع غير مقبول ولا قيمة له".

ميدانياً، شهد شرق العاصمة الخرطوم اليوم، ارتفاع أعمدة الدخان عقب قصف مدفعي نفذته قوات الدعم في محيط القيادة العامة للجيش.

شهدت الأجزاء الشرقية للقيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، اليوم الجمعة، اشتباكات متقطعة بين الجيش والدعم السريع استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.