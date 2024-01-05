عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس شباب النواب: محمد صلاح ورفاقه قادرون على حصد اللقب الإفريقي

صدى البلد

حرص الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، علي زيارة معسكر المنتخب القومي لكرة القدم، المقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وذلك للشد من أزرهم قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وقال الدكتور محمود حسين، في تصريحات صحفية علي هامش الزيارة، إن جميع أعضاء البرلمان المصري حريصين علي تقديم الدعم الكامل للمنتخب القومي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العاشق لكرة القدم ، بالفوز بالبطولة الأفريقية .

ونقل رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب ، تحيات ودعم المستشار حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب للاعبي المنتخب القومي ، مؤكدا أن لجنة الشباب باعتبارها ممثل الشعب المصري المحب لكرة القدم حريصة علي تقديم كافة الدعم للمنتخب.

وتابع أن المنتخب المصري يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة قائلا : كلنا ثقة في محمد صلاح ورفاقه في حصد اللقب الإفريقي من داخل أبيدجان عاصمة كوت ديفوار "

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالمنشآت الرياضة التي أقامتها الدولة في العاصمة الادارية الجديدة، مؤكدا أن استاد مصر انجاز كبير وفخر للرياضة المصرية، لافتا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمام غير مسبوق بالرباضة والرياضيين ، وهذا ما انعكس علي تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية الغير مسبوقة سواء علي مستوي المنافسات الدوليه او المنشآت الرياضيه المصريه

شهدت التدريبات تواجد وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للرياضة محمد يحي وحضور حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ودينا رفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ، والنائب أحمد دياب .

الدكتور محمود حسين مجلس النواب كوت ديفوار 2024 بطولة الأمم الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

ترشيحاتنا

غدا .. هشام حطب يواجه وزير الرياضة في المحاكم..لهذا السبب

بدون محاضرات ولا امتحانات.. 15 يوما إجازة لطلاب الجامعات في هذا الموعد

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

بعبارة نادي القرن الحقيقي.. كأس دبي تطرح تذاكر مباريات الزمالك

أثارت الانتباه.. وصلة ضحك مفاجئة بين إمام عاشور وزيزو في مران المنتخب

قومي المرأة ينظم ورشة عمل حول المتطلبات الأساسية لخدمة المنح العينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناقض في الأقاويل | أزمة جديدة تضرب أميرة الدهب.. وهذه حقيقة شريكها

«ماشي بدُعاكم».. هاني الناظر يوجه رسالة جديدة لمتابعيه

بملابس جريئة.. سارة سلامة وشقيقتها تثيران ضجة على السوشيال ميديا

بعد محاولة توريطها.. 10 صور أثارت الجدل لـ أميرة الذهب

فيديو

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

بطلت استعين بأطباء.. خالد الصاوي يكشف كواليس فيلم ليه تعيشها لوحدك| خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ