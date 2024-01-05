انطلاق الندوة الشهرية الكبرى بمديرية أوقاف الجيزة

قالت وزارة الأوقاف إنه في إطار تكثيف البرامج الدعوية والتثقيفية تنطلق "الندوة الشهرية الكبرى" بمديرية أوقاف الجيزة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك برعاية أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بعنوان: "حسن البر والصلة والجوار".

وتقام الندوة بمسجد "طلعت حرب" بإمبابة الأحد القادم ٧ يناير ٢٠٢٤م، عقب صلاة العشاء مباشرة، ويحاضر في هذه الندوة كل من أ.د رمضان محمود حسان - عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة أ.د سعيد محمد قرني - الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، الدكتور السيد مسعد السيد - مدير مديرية أوقاف الجيزة.

تأتي هذه الندوة ضمن البرنامج الدعوي الجديد الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية منتصف ديسمبر الماضي في جميع المديريات تحت عنوان: "الندوة الشهرية الكبرى" ، والتي تنعقد شهريًّا عقب صلاة العشاء مباشرة.