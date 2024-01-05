رئيس اتحاد الشيش يناشد أبو القاسم بالتراجع عن الاعتزال: الفريق محتاجك

أعلن لاعب رياضة الشيش علاء الدين أبو القاسم، اعتزاله اللعبة اليوم، شاكرا كل من كان له دور في تحقيقه الإنجازات.

وكتب أبو القاسم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "تقدمت اليوم بطلب اعتزالي لرياضة الشيش رسميا، واستقالتي من اي منصب يخص الرياضة المصرية .

شكرا لكل اللي كان سبب اني أحقق أي إنجاز في مسيرتي أي وزير رئيس اتحاد راعي نادي نادي اتدربت فيه أي عضو مجلس إدارة إداري مدرب لاعب طبيب فني أدوات وعمال .

ربنا يرحم اللي توفي ويشفي كل مريض .

اعتذر مسبقا عن الرد أو الظهور أو التواصل إعلاميا أو صحفيا، مع كل تمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لكل عناصر الرياضة المصرية.

وكتب ابو القاسم منشورا يشكر فيه رئيس اتحاد الشيش عبد المنعم الحسيني، قائلا:"حضرتك قولتلي أنك في ضهري وده كان حقيقي شكرا على كل شئ.

ورد رئيس الاتحاد علي علاء في تعليق قائلا،:"نعم في ضهرك ولكن غير موافق على قرار الاعتزال الفريق يحتاجك وأنت مازال لديك الكثير لتقدمه لبلدك ولنفسك.

انجازات ابو القاسم

وحصل ابو القاسم علي فضية أولمبياد لندن 2012 فى سلاح الشيش.

حصل علي المركز الثالث عالميا

وفي 2022, تقدم أسطورة السلاح علاء أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطني لسلاح الشيش عمومي، للمركز الثالث عالميا بدلا من المركز الخامس، برصيد 132 نقطة.