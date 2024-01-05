عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد الشيش يناشد أبو القاسم بالتراجع عن الاعتزال: الفريق محتاجك

صدى البلد

أعلن لاعب رياضة الشيش علاء الدين أبو القاسم، اعتزاله اللعبة اليوم، شاكرا كل من كان له دور في تحقيقه الإنجازات.

وكتب أبو القاسم عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "تقدمت اليوم بطلب اعتزالي لرياضة الشيش رسميا، واستقالتي من اي منصب يخص الرياضة المصرية . 

شكرا لكل اللي كان سبب اني أحقق أي إنجاز في مسيرتي أي وزير رئيس اتحاد راعي نادي نادي اتدربت فيه أي عضو مجلس إدارة إداري مدرب لاعب طبيب فني أدوات وعمال . 

ربنا يرحم اللي توفي ويشفي كل مريض .

 اعتذر مسبقا عن الرد أو الظهور أو التواصل إعلاميا أو صحفيا، مع كل تمنياتي القلبية بالتوفيق والنجاح لكل عناصر الرياضة المصرية.

 

وكتب ابو القاسم منشورا يشكر فيه رئيس اتحاد الشيش عبد المنعم الحسيني، قائلا:"حضرتك قولتلي أنك في ضهري وده كان حقيقي شكرا على كل شئ.

ورد رئيس الاتحاد علي علاء في تعليق قائلا،:"نعم في ضهرك ولكن غير موافق على قرار الاعتزال الفريق يحتاجك وأنت مازال لديك الكثير لتقدمه لبلدك ولنفسك.

 

انجازات ابو القاسم

وحصل ابو القاسم علي فضية أولمبياد لندن 2012 فى سلاح الشيش.

حصل علي المركز الثالث عالميا

وفي 2022, تقدم أسطورة السلاح علاء أبو القاسم، لاعب المنتخب الوطني لسلاح الشيش عمومي، للمركز الثالث عالميا بدلا من المركز الخامس، برصيد 132 نقطة.

الرياضة المصرية المنتخب الوطنى لسلاح الشيش المنتخب الوطني علاء الدين أبو القاسم عبد المنعم الحسيني سلاح الشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

مشروع سد النهضة يدخل مرحلته النهائية.. خبير يوضح ماذا يعني ذلك؟

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

مهاجم الأهلي السابق ينضم إلى نادٍ بالدرجة الثانية في مصر

تبدأ غدا| 3 أيام إجازة من الامتحانات لطلاب المدارس بمناسبة أعياد المسيحيين

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

ترشيحاتنا

المحكمة تفصل في دعوى الأهلي .. اِعرف الموارد المالية لنقابة المهن الرياضية

مصطفى بكري: الرئيس وجه بتعويض المواطنين قبل أبريل.. فيديو

موفرة للبنزين.. أشهر سيارة يابانية مستعملة بـ120 ألف جنيه

تبريره في الموقف دا صدمني | تصريح مثير من الباز يخص الشعراوي

من يستطيع فصل العامل من الخدمة؟.. تفاصيل

محمد الباز : عملت خطيبا في مسجد 6 سنوات .. وقلّدت هؤلاء المشايخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسما إبراهيم تقود طائرة هليكوبتر في جلسة تصوير بإيطاليا

تحذير.. بعض أدوية الضغط تصيب بمرض خطير

بالفرو الأنيق.. منة فضالي تخطف الأنظار من تركيا

تناقض في الأقاويل | أزمة جديدة تضرب أميرة الدهب.. وهذه حقيقة شريكها

فيديو

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ