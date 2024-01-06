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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

إتيكيت أول مكالمة هاتفية مع الخطيب

إتيكيت أول مكالمة
إتيكيت أول مكالمة هاتفية مع الخطيب

بعد تطور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح بإمكان كل من العريس والعروس التعرف على بعض بشكل أفضل عبر الصوت والصورة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك إليك بعض الإرشادات لاتباعها عندما تقوم بإجراء المكالمة الهاتفية الأولى مع خطيبك، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

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نصائح لأول مكالمة هاتفية مع الخطيب 

التحضير المسبق: قبل الاتصال، قم بتحضير ما تريد قوله أو المواضيع التي تود مناقشتها. يمكنك كتابة نقاط مهمة أو تحضير قائمة بالأسئلة التي ترغب في طرحها. هذا سيساعدك في الحفاظ على تدفق الحديث وتجنب النسيان.

الوقت المناسب: حاول اختيار وقت مناسب للمكالمة بحيث يكون كلاكما في حالة جيدة ومرتاحة. تجنب الاتصال في الأوقات التي يكون فيها أحدكما مشغولًا أو مشتتًا.

التحية والتعريف: عندما يرد الخطيب على المكالمة، قدم التحية واعرف نفسك بوضوح، مثل "مرحبًا، هنا (اسمك)."

التواصل والاهتمام: كوني حاضرة ومركزة خلال المكالمة. استمعي بعناية إلى ما يقوله الخطيب وعبّري عن اهتمامك وتفاعلك بشكل نشط. اطرح أسئلة واستفسر عن أمور تهمك.

التعبير عن مشاعرك: لا تترددي في التعبير عن مشاعرك ومدى سعادتك بالتحدث معه. يمكنك أن تقول شيئًا مثل "أنا سعيدة جدًا للتحدث إليك اليوم" أو "أشتاق لرؤيتك وهذه المكالمة تسعدني".

تجنب الضغط: لا تضعي ضغوطًا على الخطيب أو تتوقعي منه الإجابة على جميع الأسئلة أو التزامات فورًا. اتركي المحادثة تسير بشكل طبيعي وسمحي للأمور أن تتطور بشكل تدريجي.

الاحتفاظ بالإيجابية: حافظي على إيجابية المحادثة وابتعدي عن المواضيع السلبية أو الحساسة. اجعل المكالمة تركز على الأشياء الجيدة والتطلع للمستقبل.

الاختتام بشكل لطيف: عندما يكون الوقت مناسبًا لإنهاء المكالمة، اشكر الخطيب على وقته وعلى الحديث معك. قد تعبر عن تطلعك للمزيد من الاتصالات واللقاءات في المستقبل.

تذكري أن المكالمة الهاتفية الأولى مع الخطيب هي فرصة للتعرف وتعزيز العلاقة بينكما، لذا حارصي على أن تكوني عفوية ومريحة في الحديث. استمتعي بالمحادثة ولا تنسى أن الهدف الأساسي هو بناء رابطة قوية ومفيدة بينكما.

التعبير عن مشاعر الهاتف الوقت المناسب بشكل تدريجي لتواصل الإجتماعى وسائل التواصل الإجتماعي نجم الاهلي السابق نجم الأهلي

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