108 مساجد بالفيوم تنضم لمبادرة حصن طفلك بالقرآن الكريم

تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024م)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر.

وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة

وأعلنت أوقاف الفيوم عن أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بالمحافظة بعدد 108 مساجد جديدة، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (3547) مسجدًا ، فعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة ، وذلك على النحو التالي :

م اسم المسجد وموقعة اسم الإدارة المكلف بالنشاط

1. لاشين حمد الغرق قبلى الشيخ/ محمد عمرو عبدالله حتيته

2. الرحمة الغرق قبلى الشيخ/ حمزة حماد محمد احمد

3. النور اطسا شرق الشيخ/ أبو الخير محمد عبدالمنعم موسى

4. حسن ناصر اطسا شرق الشيخ/مصطفى عبدالله محمد السيد

5. السلام بندر سنورس أول الشيخ/محمد رمضان توفيق عبدالمجيد

6. مسجد قيتباي بندر الفيوم الشيخ/احمد محمد احمد عبدالفتاح

7. ابراهيم عبداللطيف الشواشنة الشيخ/خلف متولي ربيع عبدالمولى

8. الفاروق الشواشنة الشيخ/طارق جمعة توفيق عبدالحميد

9. عبدالعزيز الجزار الشواشنة الشيخ/عوض محمد عبدالمعبود عبدالجواد

10. زيان زيدان بيهمو سنورس أول الشيخ/عماد سالم حسين احمد

11. الشيخ سالم بندر سنورس الشيخ/محمد جمال محمد حسن

12. المسجد الكبيرالإخصاص سنورس أول الشيخ/محمد حسين عبد الرحيم حسن

13. مسجد الفار أبشواي الشيخ/السيد قرنى السيد

14. السلام هويدى إبشواى الشيخ/عبدالرحمن محمود محمد

15. طحاوي الشرقي أبشواي الشيخ/شعبان محمد احمد السيد

16. منشية النصر بندر ثان الشيخ/محمود احمد حسن منجود

17. المسجد الكبير سنورس ثالث الشيخ/جابر ابو زيد جابر مرسي

18. عليوة سنورس ثالث الشيخ/عبدالغني محمد عبدالغني مسعود

19. عبدالله وهبي بندر ثان الشيخ/أحمد محمد رمضان سرحان

20. محمد أمين معجون اطسا غرب الشيخ/سامى هاشم عبدالرحمن

21. ابو بكر الصديق اطسا غرب الشيخ/جودة شحاتة معوض عبدالجواد

22. التحرير اطسا غرب الشيخ/أحمد عيد كامل

23. الحسيني إهريت اطسا غرب الشيخ/مصطفى حسين عبد التواب

24. فرج شعت اطسا غرب الشيخ/خالد محمد ابراهيم محمد

25. النور الإسلامي العجميين الشيخ/حمدى محمد على فرج الله

26. التنعيم العجميين الشيخ/محمد شعبان أحمد شعبان

27. الشيخ سعد الكبير العجميين الشيخ/عبد الله توبه أحمد

28. الشيخ يوسف العجميين الشيخ/عبد الله محمد مفتاح

29. العجمي العجميين الشيخ/محمد محمود أحمد محمود

30. كساب- هوارة عدلان شمال الشيخ/أحمد حسين هاشم حسن

31. الخيري- دمو شمال الشيخ/زكريا محمد محمود حبيشي

32. أبو الجود شمال الشيخ/عبد التواب عبد الظاهر محمود

33. الكبير اطسا الشيخ/محمود مصباح عبد المقصود جمعه

34. الفاروقة ابشواى الشيخ/أحمد إبراهيم أحمد عبد العليم

35. مسجد الكبير -سنرو ابشواي الشيخ/السيد محمد محمود عبدالجواد

36. المصلية –ابوكساه ابشواي الشيخ/عبد السلام قرني عبد السلام محمد

37. التحرير اطسا غرب الشيخ/أحمد عيد كامل

38. الكبير اطسا شرق الشيخ/محمد رجب احمد على

39. الشهيد مدحت اطسا شرق الشيخ/عمر ومحمد على البشار

40. المدينة المنورة فيدمين الشيخ/رمضان عاشور عبد العزيز

41. التوحيد الغربي فيديمين الشيخ/محمود محمد محمد محمد

42. ذو النورين فيديمين الشيخ/السيد السيد بيومي

43. الكبير فيديمين الشيخ/أحمد رجب السيد

44. نفيسة جعفر /الورشة الفيوم بندر أول الشيخ/جمال عبد الفتاح محمد السيد

45. الصباحية /السهرايه بندر أول الشيخ/عمرو سلامة السيد مأمون

46. دار الرماد الشرقي /مصطفى حسن بندر أول الشيخ/سامح عويس رمضان إبراهيم

47. أنس بن مالك /دار الرماد بندر أول الشيخ/حسين سيد نمر السيد

48. أبو بكر الصديق /النويري بندر أول الشيخ/محمد صلاح محمد

49. دار المعلمين / النويري بندر أول الشيخ/يحيى زكريا السيد عبد العاطي

50. دار المعلمين / النويري بندر أول الشيخ/محمود عبد الظاهر عواد

51. الفتح / قحافة بندر أول الشيخ/عبد الرحمن شعبان عبد الحكم

52. عكاشه ترسا سنورس ثان الشيخ/محمود عبدالتواب محمود عبدالعليم

53. السلام أبو ديهوم بأطسا اطسا غرب الشيخ/محمود صلاح محمد مهلهل

54. البحري بسيلا مركز شمال الشيخ/رمضان سليمان سعد سليمان

55. نصار الغربي بسيلا مركز شمال الشيخ/احمد طلعت عبد الرحمن متولى

56. عبد المنعم شغميم بالناصرية مركز شمال الشيخ/شريف جمعة حميدة

57. الزهدي طامية ثان الشيخ/صابر سيد عبد الفتاح

58. أبو حضره طاميه ثاني الشيخ/أحمد على محمد

59. لطفي الغربي - ابوجنشو ابشواي الشيخ/عبده محمد امين عمر شافعي القبابات

60. مسجد الرحاب -عبود ابشواي الشيخ/عبدالتواب محمد عبدالتواب صايم

61. خالد بن الوليد - شكشوك ابشواي الشيخ/شعبان محمود عبد القوى محمد

62. درب العبد -سنرو ابشواي الشيخ/رمضان عبدالتواب مرزوق محمد

63. مسجد البحار سنرو ابشواي الشيخ/إسماعيل ابراهيم حسني بيومي

64. المنشية الغربي - ابشواي ابشواي الشيخ/شعبان رجب محمد سعد حنفي

65. مسجد الموقف -ابشواي ابشواي الشيخ/عبدالله شعبان على قطب

66. الكيلاني- حي الصوفي بندر ثان الشيخ/محمد ياسين محمد محمد

67. المحافظة بندر ثان الشيخ/أحمد صلاح الدين محمد

68. الواقدي حي المبيضة بندر ثان الشيخ/عمرو خميس فؤاد عمار

69. عباد الرحمن حي الصوفي بندر ثان الشيخ/خلف قطب علي فرج

70. نعيمة شرابي ش0الحرية بندر ثان الشيخ/محمد احمد على عبدالحليم

71. الشهيد مدحت - تطون اطسا شرق الشيخ/عمرو محمد على البشار

72. الحسن- دفنو اطسا شرق الشيخ/توبة على سيد احمد

73. أبو هوله- دفنو اطسا شرق الشيخ/خليل توبة محمد على

74. رحيم - الجعافرة اطسا شرق الشيخ/محمد رمضان محمد سليمان

75. العتيق - دفنو اطسا شرق الشيخ/رمضان عبدالفتاح محمود شرف الدين

76. الشيخ إبراهيم - دفنو اطسا شرق الشيخ/على حماد رياض محمد

77. التقوى - الصعايدة طامية ثاني الشيخ/رمضان محمد برعى محمد

78. الفتح الشرقي طامية ثاني الشيخ/صالح أحمد معبد عبد المجيد

79. الشافعى طامية ثاني الشيخ/أحمد سيد عباس مرسى

80. الغفران -الخشاب طاميه ثانى الشيخ/شعبان عبد الخالق محمود

81. الخضراوى طاميه ثاني الشيخ/حمدي ربيع عبد الله عبد العزيز

82. أبو بكر الصديق جنوب الشيخ/احمد محمد عبد العظيم محمد

83. الإخلاص - ع أحمد المصري طاميه ثاني الشيخ/محمد إسماعيل عبد الله مصري

84. عمر بن الخطاب- فانوس طاميه ثاني الشيخ/حمادة رجب عبد الله على

85. الشواكر - الروضة طاميه ثاني الشيخ/محمد شعبان عبد الستار عبد المعبود

86. الشرقى - فرقص طاميه ثاني الشيخ/عويس محمد عويس حسين

87. عمر بن الخطاب - فرقص طاميه ثاني الشيخ/حمادة فوزي بشير حجاج

88. الحمراية الشرقي- م الجمال طاميه ثاني الشيخ/رمضان إبراهيم عبد الحميد حسين

89. الحمراية الجالى- م الجمال طاميه ثاني الشيخ/محمود على حسين سعد

90. النقبى - فانوس طاميه ثاني الشيخ/عبد الغنى محمد عبد المجيد محمد

91. الكبير- مطرطارس سنورس أول الشيخ/أحمد رضوان عويس جمعه

92. خديجة يوسف سنورس أول الشيخ/حسن سليمان محمد سليمان

93. الكويتي / سنهور القبلية سنورس ثالث الشيخ/محمد رمضان أبو الحارث عبد العال

94. عليوة /سنهور القبلية سنورس ثالث الشيخ/عبد الغنى محمد عبد الغنى مسعود

95. حمدي صيف النسر - عزبة حمدي سنورس ثالث الشيخ/احمد قطب السيد اسماعيل

96. الشريف / سنهور القبلية سنورس ثالث الشيخ/حمادة رمضان محمد عبدالغفار

97. أبو زيدان الغربي - عزبة ابو زيدان سنورس ثالث الشيخ/مرعي عبد الجيد عبدالغني

98. الكبير سيلا شمال الشيخ/اسامة شعبا ن سيد

99. ورثة الخضر شمال الشيخ محمد مصطفى ذكي على

100. الحاج محمود عبدالله شمال الشيخ محمد عبد العظيم حميدة عبد الجواد

101. الزهراء العدوة شمال الشيخ وليد حسن عبد الجيد حسن

102. البارودية شمال الشيخ احمد حسن محمد عبد المعبود

103. منشاة كمال شمال الشيخ عيد شعبان محمود عيد

104. القبلي شمال الشيخحسام عبد العظيم ابراهيم وحش

105. نسيمة بشير جنوب الشيخ شعبان عشري حسين عبد اللطيف

106. حزين جنوب الشيخ عمرو محمود عبد الحميد مهلهل

107. امبابي جنوب الشيخ محمود محمود فرج علي

108. الوسطاني جنوب الشيخ عمار محمد عبد التواب