عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسوأ ما في الإنسانية.. مسئول أممي يدلي بتصريحات خطيرة بشأن الوضع بغزة

وضع كارثي في قطاع
وضع كارثي في قطاع غزة

أكد منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن جريفيث اليوم الجمعة، أن غزة أصبحت "غير صالحة للسكن" بعد ثلاثة أشهر من العدوان الإسرائيلي على القطاع، وأن "كارثة الصحة العامة تتكشف".

وأضاف منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في بيان له أن "الناس يواجهون أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي المسجلة على الإطلاق والمجاعة قاب قوسين أو أدنى"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضح جريفيث أن سكان غزة "يشهدون تهديدات يومية لوجودهم ذاته - بينما يراقب العالم ذلك"، لافتا إلى أن عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا أو أصيبوا، وأن الأسر تنام في العراء مع انخفاض درجات الحرارة، وتم قصف المناطق التي طُلب من الفلسطينيين الانتقال إليها.

ويضيف أن المستشفيات القليلة التي تعمل جزئيًا تعاني من ضغوط شديدة وتعاني من نقص حاد في الإمدادات، وتنتشر الأمراض المعدية، ووسط الفوضى تلد حوالي 180 امرأة فلسطينية يوميًا.

وكرر جريفيث مطالب الأمم المتحدة بوقف فوري للحرب والإفراج عن جميع الرهائن، معلنًا: "لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لاستخدام كل نفوذه لتحقيق ذلك".

وقال المسئول الأممي إن المجتمع الإنساني يواجه "مهمة مستحيلة" تتمثل في دعم أكثر من مليوني شخص في غزة بينما يُقتل عمال الإغاثة، ويستمر انقطاع الاتصالات، وتتضرر الطرق، ويتم إطلاق النار على قوافل الشاحنات، والإمدادات التجارية الحيوية "تكاد تكون غير متوفرة". موجود."

وأكد أن غزة أظهرت "أسوأ ما في الإنسانية"، كما يقول جريفيث، وقد فات وقت انتهاء الحرب منذ فترة طويلة.

مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة العداون الإسرائيلي المجاعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب إمام عاشور .. طلب رسمي من الزمالك لـ الأهلي

5 آلاف جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت.. الطن بكام

زيادة 30%؜ في باقات الإنترنت وهذه المواقع مجانية| اعرف الأسعار الجديدة

بعد الانفصال | طلب غير متوقع من سيدة ضد طليقها بمحكمة الأسرة

رئيس الصومال: لا يمكن استبدال أرضنا بحصة في سد النهضة

مطلوب مهندسين ومحامين| فرصة للتعيين في هيئة البريد.. موعد وتفاصيل الوظائف الجديدة

من الدوري الفرنسي.. مهاجم الأهلي السابق على رادار الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

في شريان اتقفل.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن أزمة صحية طارئة لأخيه

ترشيحاتنا

تشريد 300 ألف أسرة.. الكونغو الديمقراطية تطالب بتضامن دولي لمواجهة الفيضانات

الفنان أحمد الحلو: ساكن بإيجار قديم وبدفع 36 جنيه فى السنة

موعد أول إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين

إهداء ثواب القرآن للميت.. هل جائز شرعا

صندوق مجلس العقار المصري: أسعار مواد البناء زادت بنسبة تجاوزت 130%

وفر بنزين.. مواصفات أرخص سيارة مستعملة من شيفروليه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استقبال حافل لأبطال فيلم الإسكندراني .. صور

بفستان جريء.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شبه بعض.. 10 صور لشقيقة سارة سلامة تثير الجدل

من غير ما تفتحها.. 4 اختبارات سهلة تكشف لك البيض الفاسد من الطازج

فيديو

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

أشعر بضيق.. محمود العسيلى يتحدث عن أسباب انفصاله عن زوجته الثالثة

هيفاء وإليسا ونانسي.. أشكال مختلفة وتصاميم مميزة لـ فساتين النجمات فى رأس السنة

في جميع مدن المملكة.. مصطفى قمر يعلق على حفلاته بالسعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الأهمية الغذائية والعلاجية للبن الجمال

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

اﻟﻤﺰﻳﺪ