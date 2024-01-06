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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم سعيد: رضا عبد العال تصريحاته استفزازية.. وجماهير الأهلي لها فضل عليه

ابراهيم سعيد
ابراهيم سعيد

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، أن تصريحات رضا عبد العال بشأن جماهير النادي الأهلي غير مقبولة على الإطلاق.

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وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار":" تصريحات رضا عبد العال بالأمس بشأن جماهير الأهلي غير مقبولة على الإطلاق، للأسف خلال الفترة الأخيرة كان هناك تصريحات غربية من رضا عبد العال وكانت استفزازية لجماهير الأهلي وفي النهاية يقول إن جماهير الزمالك هي صاحبة الفضل عليه وأنه غير محايد، هذا كلام غير مقبول".

وشدد: "غير مقبول الهجوم على أى جماهير، وأن تقول إنهم "هيبطلوني" الإعلام، ليه أقول تصريحات غريبة واستفزازية؟ ".

وأضاف:" جماهير النادي الأهلي هي اللي شهرتك وختمت مسيرتك الكروية في الأهلي وليس الزمالك وكنت رحلت عن الأبيض والجماهير غاضبة منك".

رضا عبد العال الأهلى

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